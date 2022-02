Inter quer Marrony, e empresário vai à Europa agilizar transferência

O Internacional está tentando a contratação do atacante Marrony, de 23 anos, formado pelo Vasco da Gama e com passagem pelo Atlético-MG, hoje atuando no Midtjylland, da Dinamarca.



Entre jogador e Internacional já está tudo acertado. Agora, falta o Midtjylland aceitar a proposta colorada, que é de empréstimo por um ano, com vínculo econômico fixado.



O empresário Victory Remiro, representante do atacante Marrony, viajou para Portugal, onde o time dinamarquês se encontra realizando uma intertemporada, para tentar agilizar a liberação de Marrony.



“O jogador deseja voltar a atuar no Brasil e a vontade é de atuar pelo Inter. A negociação está um pouco travada, mas vamos tentar destravar. A proposta é de empréstimo com opção de compra”, destacou Victory Remiro, empresário do atacante Marrony.



Marrony foi negociado em junho de 2020 pelo Atlético-MG, mas não está conseguindo se firmar no time titular, por isso pretende retornar ao futebol brasileiro para buscar uma sequência maior de jogos.



A direção do Inter não fala em nomes, mas não esconde o desejo de contratar mais dois atacantes, um para atuar pelos lados do campo e outro para jogar como centroavante.