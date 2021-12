Inter quer contratar jogadores experientes para equilibrar o elenco

Com a confirmação de Alexander Medina como treinador, a direção do Inter agora começa a intensificar a busca por reforços. Nesta terça-feira, o executivo de futebol, Paulo Bracks, irá realizar a primeira reunião com o novo técnico colorado para analisar nomes de possíveis contratações para o Inter.

As carências já foram detectadas: um lateral direito, um centroavante, um ou dois jogadores de ataque que joguem pelas extremas do campo e um volante. Por estas posições, a direção colorada vai começar a reforçar o elenco para 2022.

Diferente da temporada de 2021, onde o Inter buscou muitos jovens com potencial, a ideia agora é de contratar jogadores mais experientes, na busca pelo equilíbrio do elenco.

“Experiência significa rodagem, não só idade. Jogadores com uma experiência maior para buscar equilibrar mais o grupo”, destacou Paulo Bracks, executivo colorado.

Alguns nomes já estão mais adiantados, casos do atacante Marinho, do Santos, e do lateral direito Fabrício Bustos, do Independiente-AR.

A direção do Inter já entrou em contato com os dirigentes do Santos para tentar contratar Marinho. A proposta colorada foi de perdoar uma dívida de cinco milhões de reais, que o time da Vila Belmiro tem com o Inter em relação à contratação de Eduardo Sasha, e de repassar em definitivo o vínculo do atacante Marcos Guilherme, que pertence ao Inter e está emprestado até junho de 2022 para o Santos. A inclusão de mais um jogador do Inter na negociação não está descartada.

O lateral Fabrício Bustos, 25 anos, já sabe do interesse colorado. Ele tem contrato com o Independiente até junho de 2022 e poderia assinar um pré-contrato a partir do dia primeiro de janeiro. Mas outros grandes clubes do Brasil e da Argentina também já demonstraram interesse na contratação do lateral argentino.

No radar colorado também está o centroavante Wesley Morais, 25 anos e 1,91m de altura, que pertence ao Aston Villa-ING e estava emprestado ao Brugge, da Bélgica. Recentemente Wesley rescindiu com o clube belga para tentar um retorno para o futebol Brasileiro. Além do Inter, que tenta o empréstimo do jogador, o São Paulo também tem interesse na contratação do centroavante Wesley Moraes.

Em relação a saídas de jogadores, o executivo colorado garante que neste momento não existe proposta por nenhum jogador do elenco colorado. Paulo Bracks também destacou que a base do grupo atual é suficiente para realizar uma boa campanha na próxima temporada.