Inter quer anunciar saída de Aguirre e novo técnico até sexta-feira

A confirmação de Diego Alonso para ser o técnico da seleção uruguaia está fazendo com que a direção do Inter mude a estratégia para buscar um novo treinador. Os dirigentes colorados estavam na expectativa de que o escolhido fosse Diego Aguirre, que tem contrato com o clube gaúcho até dezembro de 2022.

Caso Aguirre fosse o escolhido para comandar a seleção celeste, o Colorado teria que receber um valor de aproximadamente um milhão de reais como multa por quebra de contrato.

Agora é o Inter que terá que pagar este valor para demitir Diego Aguirre, que hoje está fora dos planos para 2022.

“O Aguirre trabalhou exaustivamente, mas a gente não conseguiu dar o resultado dentro de campo. Infelizmente são coisas que indicam um diagnóstico de necessidade de mudança. Vamos fazer a mudança, com mais critério e mais cuidado. É necessário para todo mundo respirar ares diferentes e poder buscar uma nova fórmula e um novo conjunto para 2022”, destacou o presidente do Inter, Alessandro Barcellos, em entrevista ao canal Dus 2 podcast.

Nomes estão sendo debatidos e alguns já foram até consultados, como o do argentino Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza que teve o seu contrato renovado com o clube nordestino e que, por isso, já foi descartado.

Outros nomes descartados são os de Lisca, hoje livre no mercado, e do argentino Hernán Crespo, que recentemente treinou o São Paulo. O nome de Roger Machado também chegou a ser debatido entre os dirigentes, mas não chegou a ser consenso e por isso perdeu força entre as alternativas.

A ideia dos dirigentes é de contratar um técnico que conheça o calendário do futebol brasileiro e que goste de trabalhar com jovens oriundos das categorias de base. A direção colorada espera fazer o anúncio até o final desta semana.