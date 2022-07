Inter precisa pagar R$ 300 mil para comprar direitos de joia citada por Mano

Colorado tem 50% dos direitos econômicos do lateral direito Allan Aniz. Clube ainda pode adquirir mais 10% dos direitos do jogador de 19 anos

O Internacional precisa desembolsar R$ 300 mil para comprar 10% dos direitos econômicos de Allan Aniz, lateral direito de 19 anos que tem treinado no elenco profissional a pedido de Mano Menezes. O valor está estabelecido no contrato do jogador, como soube a GOAL.

Hoje, os direitos econômicos do jogador, que ainda atua na equipe sub-20, está dividido entre Inter e Bahia. Os gaúchos detêm 50% dos direitos econômicos do atleta, e os baianos são donos da outra metade (50%). O acordo de copropriedade dos direitos econômicos estabelece opção exclusiva de compra de 10% dos direitos do atleta por R$ 300 mil. O valor pode ser pago em cinco parcelas idênticas e mensais de R$ 60 mil.

O Colorado pode exercer a compra deste percentual até o fim do vínculo de Allan Aniz, que assinou com o clube do Beira-Rio até fevereiro de 2024. O garoto é tratado como uma promessa do clube nos bastidores e há o interesse em exercer a compra. Os gaúchos, contudo, querem fazê-la ao término do compromisso.

Agenciado pelo mesmo grupo que trabalha com Arthur Cabral, Gabriel Jesus e Eric Ramires — os empresários Luiz Portela, Paulo Pitombeira e Ariga Soccer —, o lateral direito tem treinado ao lado dos profissionais no Inter.

Allan Aniz chegou a ser cogitado por Mano Menezes na equipe principal, especialmente depois da saída de Heitor para o futebol belga. No entanto, o técnico é cauteloso com a sua utilização no primeiro time.

"Poderíamos recorrer à base, mas na avaliação que fizemos o lateral-direito é recém-chegado ao elenco e precisa evoluir um pouco mais", declarou o técnico após o jogo contra o São Paulo, no empate por 3 a 3.

Em 2022, Allan atuou somente pelo time sub-20 do Internacional. No período, fez 15 jogos, pelo Gaúcho e pelo Brasileirão, ambos da categoria. O atleta ainda não foi relacionado para um compromisso do Inter.