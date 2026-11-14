Inter: por que a renovação de Thuram deve ser prioridade, mas já enfrenta dificuldades; o risco da Premier League, a oferta por um valor menor e a cláusula a ser retirada

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Sabe aquela frase "não existe Inter sem...", à qual se acrescenta o nome de um jogador fundamental para o time? Pois bem, neste momento da história do clube, o nome a acrescentar é, sem sombra de dúvida, o de Markus Thuram.

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O atacante francês, que felizmente para a Inter não sofreu nada grave e estará disponível após a pausa, mostrou neste último mês de jogos ser o único jogador realmente insubstituível do elenco. Mais do que o capitão Lautaro Martinez, mais do que Hakan Calhanoglu, referência no meio-campo, e mais do que Federico Dimarco, o melhor jogador da temporada passada.

CONTRATO PERTO DO FIM - Hoje, porém, a Inter está diante de uma primeira encruzilhada em relação ao futuro do camisa 9 francês, cujo contrato termina em 30 de junho de 2028. Assim, ao fim desta temporada, restará apenas um ano de vigência do acordo atual, assinado quando ele chegou a Milão e que traz tanto enormes vantagens quanto grandes riscos para o clube.

ÚNICO NO ELENCO - Mas por que Thuram é considerado o jogador mais importante do elenco à disposição de Cristian Chivu? A resposta está, antes de tudo, nos números. E não apenas nos gols e nas assistências, categorias em que lidera o elenco com 6 gols e 4 assistências. Thuram também lidera o elenco da Inter em finalizações tentadas, grandes chances de gol e xGoals. Entre os atacantes, é o primeiro em dribles tentados (segundo no elenco, atrás de Diouf) e em percentual de dribles bem-sucedidos.

Considerando toda a Serie A, Thuram também está entre os 15 atacantes com maior percentual de dribles bem-sucedidos, ocupa o 5º lugar em xGoals, atrás de Raimondo, Varela, Malen e Krstovic, e é o terceiro em finalizações tentadas, atrás de Malen e Mastantuono. Como se não bastasse, está entre os 10 jogadores com mais duelos vencidos na Serie A (primeiro no elenco) e também entre os 10 com mais duelos aéreos vencidos (novamente o primeiro no elenco). Por fim, em um aspecto que não aparece nas estatísticas básicas, é também o jogador da Inter mais eficaz ao atacar o espaço em profundidade.

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VANTAGENS E DESVANTAGENS DO CONTRATO ATUAL - A Inter sabe que tem em mãos um jogador único e, por isso, começou a conversar, ainda que timidamente, com ele e seus representantes sobre uma renovação. Mas os dados analisados até aqui mostram que, na verdade, a extensão do contrato de Thuram deveria ser uma prioridade, considerando também outros dois fatores: a existência de uma cláusula rescisória e os benefícios do Decreto Crescita.



Thuram chegou à Itália assinando um contrato válido até 30 de junho de 2028, com salário de 6 milhões de euros por temporada e os benefícios do extinto Decreto Crescita, que fazem seu salário representar um custo bruto de "apenas" cerca de 10 milhões de euros para o clube. O mesmo contrato, porém, também inclui uma cláusula rescisória de "apenas" 85 milhões de euros, válida a cada verão até 15 de julho (o próximo será o último).

RENOVAÇÃO DIFÍCIL - A primeira sondagem da Inter junto aos representantes do jogador, por enquanto, não teve sucesso. Mesmo no caso do francês, e apesar de sua importância, o clube tenta impor a nova estratégia estabelecida pela Oaktree. Thuram também passará dos 30 anos e, por isso, a proposta feita a ele prevê um salário-base menor, com bônus que poderiam levar o total a um valor não muito distante dos atuais 6 milhões.



Além disso, o clube não pretende manter uma cláusula rescisória no novo contrato. Por sua vez, Thuram, ciente também dos benefícios fiscais, não tem intenção de aceitar um valor inferior ao que recebe atualmente, embora esteja disposto a aceitar uma proposta de duração menor, talvez um contrato de três anos com opção de extensão.

A PREMIER LEAGUE JÁ CHAMA - Enquanto isso, aproveitando a grande distância entre as partes nas conversas e de olho no próximo verão como o último em que a Inter poderia receber uma quantia por uma eventual venda de Thuram caso não haja acordo pela renovação, vários clubes começam a se movimentar. Arsenal e Manchester United o acompanham atentamente há tempos e estão sempre prontos para agir em busca de reforços para o ataque. Mas certamente não serão os únicos se o acordo com a Inter, hoje a prioridade do "Tikus", não for alcançado até o fim da temporada.