Inter planeja reduzir R$ 16 milhões na folha anual com saídas de atletas

Bruno Méndez, Moisés, Rodrigo Dourado, Bruno Gomes, Marcos Guilherme e Wesley já deixaram o Beira-Rio. Boschilia está perto de saída

O Internacional planeja a redução de R$ 16 milhões na folha salarial anual com as negociações de jogadores no mercado da bola. Ao todo, sete atletas deixaram o clube ou têm saída planejada na janela de transferências, como soube a GOAL.

O clube já liberou o zagueiro Bruno Méndez, o lateral esquerdo Moisés, os volantes Rodrigo Dourado e Bruno Gomes e os atacantes Marcos Guilherme e Wesley. A única pendencia é o futuro de Gabriel Boschilia, que negocia a sua transferência para o Cruzeiro no mercado da bola.

Com anuência de Mano Menezes, que permitiu a liberação do grupo, o Colorado reduziu a folha salarial mensal em R$ 1,890 milhão. Com a possível saída de Boschilia, a queda chega a R$ 2,290 milhões, como soube a GOAL. O valor será reduzido na folha de pagamento dos últimos seis meses do ano, além do 13º salário.

O técnico Mano Menezes e o departamento de futebol se reuniram a fim de cortar gastos com salários. O treinador liberou todos os atletas supracitados sob o argumento de que precisava do pagamento em dia no Beira-Rio. A diretoria ainda pode usar parte do dinheiro para contratar um reforço no mercado da bola: o atacante Darío Benedetto, hoje no Boca Juniors, é o predileto.

Duas negociações ainda renderam 2,5 milhões de euros (R$ 13,94 milhões na cotação atual) ao Internacional. Rodrigo Dourado foi vendido ao Atlético San Luis, do México, por 500 mil euros, enquanto o empréstimo de Moisés ao CSKA Moscou, da Rússia, rendeu 2 milhões de euros aos gaúchos.

Nos bastidores do Beira-Rio, a soma é feita pelo departamento de futebol, especialmente pelo técnico Mano Menezes. A redução dos salários, acrescida às negociaões, contabilizam mais de R$ 30 milhões. Há a ideia de redução de gastos e acúmulo de dinheiro no clube neste momento de crise financeira.

O Internacional chegou a ter uma dívida salarial com o elenco, mas usou uma parcela da venda de Yuri Alberto ao Zenit, da Rússia, para quitar as pendências com o grupo de jogadores.