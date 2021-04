Inter perde Rodinei e Zé Gabriel para duelo contra o Juventude no Gauchão

Lesionados, o lateral e o zagueiro ficarão de fora do próximo jogo; Saravia deve ser relacionado

O zagueiro Zé Gabriel e o lateral direito Rodinei serão desfalques do Inter para a partida contra o Juventude neste domingo (2), no primeiro confronto da semifinal do Campeonato Gaúcho.

Zé Gabriel sentiu um desconforto muscular na partida contra o Deportivo Táchira, da Venezuela, e desde então ficou direto no departamento médico realizando tratamento. Ele passou a realizar corridas leves somente no treino desta sexta-feira (30).

Já o lateral direito Rodinei sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e passou a semana realizando fisioterapia. A expectativa é de que ele possa retornar no próximo compromisso do Inter na Copa Libertadores da América, contra o Olímpia, do Paraguai, na quarta-feira da próxima semana, dia 5.

Quem poderá ser relacionado para o confronto contra o Juventude é o lateral direito Renzo Saravia. O argentino sofreu uma ruptura nos ligamentos do joelho direito, no dia 29 de setembro do ano passado, e perdeu todo o restante da temporada, situação semelhante que acabou se repetindo com outros nomes do elenco como Paolo Guerrero e Boschilia. Após seis meses de recuperação, Saravia voltou a treinar normalmente na segunda quinzena do mês de abril.

O zagueiro Lucas Ribeiro também deve figurar na lista dos relacionados para o jogo do final de semana. O defensor colorado está recuperado de um edema no joelho e deve voltar ao time para formar dupla de zaga com Victor Cuesta.

Neste sábado acontece o último trabalho visando o jogo contra o Juventude. O técnico Miguel Ángel Ramírez não descarta preservar alguns jogadores para o compromisso seguinte diante do Olimpia, no Beira-Rio.