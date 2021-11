Inter perde Edenílson, e Yuri Alberto ainda é dúvida para enfrentar o Fluminense

O Inter ganhou mais um problema para o confronto direto contra o Fluminense, na briga por uma vaga na próxima Copa Libertadores. O meia Edenílson, um dos principais jogadores do Colorado, foi julgado nesta segunda-feira (22), no STJD, pela expulsão na partida contra o Palmeiras e pegou dois jogos de suspensão.

Um jogo já foi cumprido na suspensão automática, mas o meio-campista terá que cumprir a segunda partida diante do Flu. A decisão cabe recurso: a direção do Inter vai tentar um efeito suspensivo na esperança de contar com o jogador no confronto direto desta quarta-feira (24).

Edenílson foi denunciado no artigo 243-F do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), “Ofender alguém em sua honra”, com pena prevista de suspensão de um a seis jogos. Na ocasião, o ofendido foi o árbitro Bráulio da Silva Machado.

O meio-campista é, ao lado de Yuri Alberto, um dos principais artilheiros do Inter neste Campeonato Brasileiro, com 11 gols marcados.

Yuri Alberto segue como dúvida

Fim do aquecimento! Com o apoio de Daniel e Yuri Alberto, desfalques no jogo de hoje, o Colorado vai para o vestiário. #VamoInter pic.twitter.com/wYFt2PqQNW — Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 21, 2021

Mas o grande problema é que além de Edenilson, o Inter também poderá não contar com Yuri Alberto.

O centroavante colorado ainda se recupera de um edema ósseo no pé esquerdo, lesão que o tirou do jogo contra o Flamengo, no último sábado (20). O atacante segue fazendo tratamento intensivo de fisioterapia e deverá passar por um teste na terça-feira (23), antes do embarque da delegação para o Rio de Janeiro.