Inter, ouça Lautaro Martínez: “Primeiro gol na Copa do Mundo com a Argentina? As pessoas estavam obcecadas. Eu trabalhei para superar a ansiedade”

Lautaro Martínez finalmente marcou. O atacante da Inter fez seu primeiro gol na Copa do Mundo na nona partida em duas edições, convertendo um pênalti na partida vencida por 3 a 1 contra a Jordânia. O capitão da Inter foi entrevistado em seguida e fez as seguintes declarações:





AS PALAVRAS DO TORO - “É sempre importante para um atacante marcar gols, mas o principal é que a Argentina vença. Não sofri muito com essa seca, mas tentava lidar com a ansiedade, já que marquei dois gols no início da Copa do Mundo que foram anulados por impedimento. Hoje estou aproveitando ao máximo, porque defender meu país é a coisa mais importante que se pode fazer. Às vezes, as pessoas ficam obcecadas com a questão do gol. Eu presto muita atenção ao que dizem. Hoje estou feliz porque a Argentina venceu, não pelo gol”.

Na Telefe, o atacante acrescentou, voltando a falar da Copa do Mundo de quatro anos atrás. “Não passei por um período ruim. Pode ser que a última Copa do Mundo tenha me ensinado muitas coisas. Por exemplo, é preciso aproveitar cada momento, porque não se sabe quanto tempo tudo isso vai durar. Então, sem dúvida, aproveito esses momentos junto com minha família, que está sempre na arquibancada me incentivando, junto com meus filhos. E tudo isso é por eles. Meus filhos mudaram minha vida desde que chegaram. O que digo ao povo argentino? Vamos tentar levar a Argentina o mais longe possível”.