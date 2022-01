Inter negocia compra de David, do Fortaleza, por R$ 9 milhões

O Internacional está negociando a compra de David, do Fortaleza, no mercado da bola. Existe uma negociação em curso para que o atacante de 26 anos se mude em definitivo para o Beira-Rio nesta janela de transferências.

O Fortaleza, inicialmente, queria receber cerca de R$ 19 milhões pela totalidade da transação. Entretanto, as partes tentam chegar a um consenso e negociam o pagamento de R$ 9 milhões por 45% dos direitos econômicos — fatia que pertence aos cearenses. O atleta manteria o restante — 55% dos direitos — em caso de acordo entre os clubes, conforme apurado pela GOAL.

A ideia dos gaúchos é pagar cerca de R$ 7 milhões e incluir um jogador na negociação. Caso não seja possível, o Colorado aceita chegar aos R$ 9 milhões, mas desde que o montante seja quitado de forma parcelada. O clube não pretende desembolsar a quantia à vista no mercado da bola para contar com o atleta.

As tratativas avançam gradativamente e podem culminar em um desfecho positivo. O Inter espera chegar a um acordo para anunciar o atleta nos próximos dias. Há interesse dos gaúchos em contar com o atacante em seu elenco ainda no decorrer da pré-temporada — a estreia do Inter no Campeonato Gaúcho será em 22 de janeiro (sábado), diante do Juventude.

Assediado no mercado da bola, David chegou ao Fortaleza em janeiro de 2020, depois de ser rebaixado com o Cruzeiro. Ele foi uma indicação do técnico Rogério Ceni, com quem trabalhou na Toca da Raposa II. O atleta assinou contrato até o fim de 2023 e é visto como um dos ativos interessantes no time nordestino.

Peça importante no Fortaleza, fez 56 partidas em 2021, com 13 gols marcados e seis assistências. O atacante teve números semelhantes na temporada anterior, com 56 jogos, 12 gols e seis passes para os seus companheiros celebrarem.

A informação sobre o interesse do Internacional no jogador do Fortaleza foi inicialmente publicada pela Zero Hora e confirmada pela GOAL com ao menos duas fontes distintas.