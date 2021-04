Inter não terá Paolo Guerrero para estreia contra o Always Ready na Libertadores

Yuri Alberto deve ser a opção de Ramírez para substituir o peruano

O atacante Paolo Guerrero será desfalque do colorado na estreia da Copa Libertadores 2021, na próxima terça-feira (20), contra os bolivianos do Always Ready. Por determinação do departamento médico, centroavante colorado vai ficar realizando trabalhos específicos de reforço muscular, dentro do planejamento de recuperação e preparação para o restante da temporada.

Sem contar com o peruano, o técnico Míguel Angel Ramirez deverá escalar Yuri Alberto como centroavante, embora espera-se que o time só seja confirmado uma hora antes da partida. O último treino antes da viagem aconteceu na manhã desta segunda-feira, no CT Parque Gigante; no início da tarde, a delegação iniciou o deslocamento para Santa Cruz de La Sierra, onde irá ficar até o dia do jogo.

No planejamento do departamento de fisiologia, a viagem para de La Paz vai acontecer somente seis horas antes do início da partida, com o objetivo é tentar evitar ao máximo os efeitos da altitude de 3.600 metros acima do nível do mar.

O departamento médico também providenciou tubos de oxigênio para auxiliar aqueles que sentirem os efeitos da altitude. Além disto, os jogadores foram recomendados a redobrar os cuidados com a hidratação, consumindo bastante água para evitar os efeitos do ar rarefeito.

“É um jogo onde a gente não está muito acostumado com a altitude, o treinador nos passou a programação e o que a gente tem que fazer, temos que estar preparados para fazer um grande jogo e estrear com o pé direito e sair com uma vitória de lá”, destacou o lateral direito Heitor.

Heitor, inclusive, também deve ser uma das novidades no time colorado. Isto porque o titular da posição, Rodinei, está com o contrato se encerrando em maio, e a direção colorada já disse que não irá exercer a compra do jogador junto ao Flamengo.