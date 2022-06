Inter não desiste e formaliza oferta ao Corinthians por Bruno Méndez

Colorado insiste em negócio para comprar zagueiro, cujo empréstimo se encerra no final de junho

O Internacional segue tentado a contratação de Bruno Méndez em definitivo. Com contrato de empréstimo até o final deste mês, o clube do Rio Grande do Sul busca convencer o Corinthians a vender o zagueiro e preparou uma oferta.



De acordo com apuração da GOAL, o Internacional ofereceu R$ 15 milhões por 35% dos direitos econômicos do jovem zagueiro uruguaio. Vale lembrar que o clube tem, fixado em contrato, a opção de comprar 50% de Méndez por 6 milhões de dólares (R$ 28,7 milhões, na cotação de hoje).



Em crise financeira, os gaúchos tentam barganhar para pagar um valor inferior. O clube, inclusive, está disposto a adquirir um percentual menor do defensor. As tratativas são conduzidas diretamente pelo mandatário do clube.

Silvio Avila/Getty Images

O Inter acredita que a vontade do jogador de permanecer no clube pode ajudar no negócio com o Corinthians. Alessandro Barcellos, presidente colorado, admitiu que não tem condições de pagar o valor estipulado, mas que realizou uma proposta.



“A vontade do jogador é permanecer. Não possuímos condições de pagar o valor estipulado em contrato, mas fizemos uma proposta e estamos aguardando a resposta”, disse o mandatário à Rádio Grenal.



O que pode complicar para o Internacional é a postura de alguns dirigentes após o episódio que envolveu Rafael Ramos e Edenilson, em um possível caso de injúria racial. O clube paulista não deve amolecer durante uma possível negociação pelo uruguaio.



Na atual temporada, Bruno Méndez realizou 20 jogos pelo Internacional. Emprestado, fez apenas cinco jogos no Campeonato Brasileiro e não deve entrar em campo no torneio até que sua situação seja resolvida, já que existe o limite de sete partidas para poder atuar por outro clube.