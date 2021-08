Inter muda discurso e tenta minimizar indisciplina de Thiago Galhardo

O atacante foi barrado do jogo contra o Fluminense, que terminou com vitória colorada dentro do Beira-Rio

Para evitar uma desvalorização e um desgaste ainda maior do que o já causado, a direção do Internacional resolveu mudar o discurso em relação ao afastamento do atacante Thiago Galhardo do jogo contra o Fluminense, no último domingo (15). Galhardo foi cortado da concentração na véspera da partida, após o treinamento de sábado, o último antes do jogo.

O atacante, que já havia acertado uma dispensa para esta segunda-feira (16), alegando ter que resolver assuntos particulares no Rio de Janeiro, acabou se envolvendo em uma forte discussão com o executivo de futebol, Paulo Bracks, horas antes de ir para a concentração.

A maneira como Thiago Galhardo se portou junto ao executivo foi considerada um ato de indisciplina - mais um na trajetória do atacante colorado. Por isso os dirigentes resolveram punir o jogador retirando-o da partida.

Os próprios dirigentes deixaram claro que o afastamento de Galhardo foi uma decisão da direção, porém não deram maiores detalhes do motivo. O empresário de Galhardo se manifestou dizendo que a folga estava acertada, e que desconhecia algum ato de indisciplina do atleta.

(Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Agora a direção tenta abafar o caso e tenta colocar o atacante em alguma negociação que possa render ao Inter 2 milhões de dólares, valor que o clube deseja receber por Thiago Galhardo.

O atacante é um dos goleadores do Internacional nesta temporada, com 11 gols marcados, mas acabou perdendo espaço com o técnico Diego Aguirre, que tem Yuri Alberto como titular e Paolo Guerrero como primeira alternativa na reserva.