Inter de Milão x Juventus: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Italiano 2025/26

Inter de Milão e Juventus entram em campo neste sábado (14), às 16h45 (horário de Brasília), em clássico válido pela 25ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26. A partida acontece no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão.
Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.
Como assistir Inter de Milão x Juventus online - Canais de TV e transmissões ao vivo
Conhecido como Derby d'Italia, o jogo entre Inter de Milão e Juventus será transmitido pela ESPN 4, na TV fechada, e pelo Disney+ Premium, no streaming.
Notícias e prováveis escalações
Notícias da Inter de Milão
Com uma grande vantagem na liderança do Campeonato Italiano, a Inter de Milão chega para o jogo embalada por cinco vitórias seguidas, somando todas as competições. Por isso, os Nerazzurri tentam aproveitar o embalo para conquistar mais um resultado positivo e seguir em busca do 21º título italiano de sua história.
Notícias da Juventus
Apesar de ter melhorado com Luciano Spalletti, a Juventus vem para o clássico em um momento que exige certa cautela. Com apenas uma vitória nas últimas quatro partidas, os Bianconeri tiveram uma eliminação recente nas quartas de final da Copa da Itália, mas permanecem entre os quatro primeiros colocados da Serie A.
Que horas começa Inter de Milão x Juventus
Retrospecto recente
Últimos confrontos diretos
Classificação
