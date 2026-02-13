Goal.com
Campeonato Italiano
team-logoInter de Milão
Giuseppe Meazza
team-logoJuventus
Felipe Proença

Inter de Milão x Juventus: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Italiano 2025/26

Maiores campeões italianos realizam o Derby d'Italia neste sábado, no Giuseppe Meazza, pela 25ª rodada da Serie A

Inter de Milão e Juventus entram em campo neste sábado (14), às 16h45 (horário de Brasília), em clássico válido pela 25ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26. A partida acontece no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Como assistir Inter de Milão x Juventus online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Conhecido como Derby d'Italia, o jogo entre Inter de Milão e Juventus será transmitido pela ESPN 4, na TV fechada, e pelo Disney+ Premium, no streaming.

Notícias e prováveis escalações

Notícias da Inter de Milão

Com uma grande vantagem na liderança do Campeonato Italiano, a Inter de Milão chega para o jogo embalada por cinco vitórias seguidas, somando todas as competições. Por isso, os Nerazzurri tentam aproveitar o embalo para conquistar mais um resultado positivo e seguir em busca do 21º título italiano de sua história.

Notícias da Juventus

Apesar de ter melhorado com Luciano Spalletti, a Juventus vem para o clássico em um momento que exige certa cautela. Com apenas uma vitória nas últimas quatro partidas, os Bianconeri tiveram uma eliminação recente nas quartas de final da Copa da Itália, mas permanecem entre os quatro primeiros colocados da Serie A.

Prováveis escalações de Inter de Milão x Juventus

Inter de MilãoHome team crest

3-5-2

Formação

3-4-2-1

Home team crestJUV
1
Y. Sommer
95
A. Bastoni
31
Y. Bisseck
25
M. Akanji
22
H. Mkhitaryan
32
F. Dimarco
23
N. Barella
7
P. Zielinski
11
L. Henrique
9
M. Thuram
10
L. Martinez
16
M. Di Gregorio
15
P. Kalulu
3
G. Bremer
6
L. Kelly
27
A. Cambiaso
10
K. Yildiz
19
K. Thuram-Ulien
22
W. McKennie
5
M. Locatelli
32
J. Cabal
30
J. David

3-4-2-1

JUVAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • C. Chivu

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • L. Spalletti

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Que horas começa Inter de Milão x Juventus

Retrospecto recente

INT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
17/3
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

JUV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/6
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

INT

Outros

JUV

1

2

Empates

2

Vitórias

9

Gols feitos

10
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

