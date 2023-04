Inter de Milão x Lazio ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Serie A italiana

A partida será disputada neste domingo (30), no San Siro; veja como acompanhar na TV e na internet

Inter de Milão e Lazio se enfrentam neste domingo (30), às 7h30 (de Brasília), no San Siro, pela 32ª rodada da Serie A italiana. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Finalista da Copa da Itália, contra a Fiorentina, e semifinalista da Champions League, contra o Milan, a Inter de Milão tenta recupar os pontos perdidos para terminar mais a frente da tabela.

Neste momento, a equipe de Inzaghi ocupa o sexto lugar, com 54 pontos em 31, o que resultaria em uma vaga na Conference League, caso a equipe não seja campeã de nenhuma copa. Para o duelo, a equipe contará com a volta de Samir Handanovic, que estava suspenso, na Copa da Itália.

Para este duelo, a Lazio entra em campo como a única equipe que poderá adiar as comemorações do Napoli, que jogará neste sábado, do título da Serie A. A equipe está na segunda colocação, com 61 pontos em 31 jogos.

Em toda a história, este será o 177º duelo das equipes. A Inter, por sua vez, conquistou 72 vitórias, empatou 60 e perdeu 44 vezes para a Lazio. No último duelo, os Biancocelesti venceram por 3 a 1, no Estádio Diego Armando Maradona, pela Serie A.

Prováveis escalações

Inter de Milão: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez e Dzeko. Técnico: Simone Inzaghi.

Lazio: Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Sergej, Vecino, Alberto; Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni. Técnico: Maurizio Sarri.

Desfalques

Inter de Milão

Milan Skriniar, lesionado, está fora.

Lazio

Sem desfalques confirmados.

