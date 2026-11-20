Como assistir a Inter Miami CF x Columbus Crew com uma VPN

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. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo em seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde o jogo é transmitido oficialmente.

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Prévia do jogo

Major League Soccer - 1/8 21 de nov. de 2026 - 18:00 Chase Stadium

O Inter Miami CF recebe o Columbus Crew no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, na primeira rodada dos playoffs da MLS Cup. Segundo colocado da Conferência Leste, o time busca começar a campanha na pós-temporada em casa.

A equipe de Kily Gonzalez terminou a temporada regular de 2026 com 60 pontos e garantiu o segundo lugar no Leste. Na campanha, Lionel Messi marcou 26 gols e deu 17 assistências em 31 partidas pela liga. O argentino também se tornou o primeiro jogador da história do clube a chegar a 100 gols durante a temporada e conquistou a Chuteira de Ouro pela segunda vez consecutiva, um recorde.

O Columbus Crew chega como sétimo cabeça de chave, sob o comando de Laurent Courtois, após encerrar a temporada regular em boa fase. O visitante venceu quatro dos últimos cinco jogos oficiais e entrará com confiança nesta série melhor de três.

As equipes já se enfrentaram duas vezes em 2026, com uma vitória do Columbus por 2 a 1 em casa, em setembro, e um empate por 2 a 2 no Chase Stadium, em agosto. Por isso, é difícil apontar um favorito para este confronto dos playoffs.

Messi também foi anunciado nesta semana como finalista do prêmio de MVP da MLS de 2026. Ele tenta se tornar o primeiro jogador a conquistá-lo por três anos consecutivos, o que acrescenta mais um elemento à campanha do Miami nos playoffs.

Confira abaixo tudo o que você precisa saber para assistir a Inter Miami x Columbus Crew ao vivo.

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