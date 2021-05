Inter libera Marcos Guilherme e espera facilitar vinda de Felipe Jonatan

Além da expectativa pelo lateral, o Peixe pode envolver uma dívida que tem com o Colorado no negócio

O Internacional está emprestando o meia atacante Marcos Guilherme para o Santos. O jogador chegou a ser considerado como peça importante taticamente pelo técnico Miguel Angel Ramirez, porém nunca conseguiu uma sequência de jogos como titular e as suas atuações com o treinador espanhol não foram suficientes para que caísse nas graças dos torcedores do Inter.

O empréstimo de Marcos Guilherme pode ser uma composição para que o colorado contrate o lateral esquerdo Felipe Jonatan, que pertence ao Santos. O Inter já havia feito uma sondagem para contratar o lateral, mas em um primeiro momento os dirigentes do peixe não aceitaram liberar o jogador.

Foto:Ricardo Duarte/SC Internacional

A negociação também pode envolver uma dívida que o clube paulista tem com o Inter, no valor de 12 milhões de reais, referente a venda de Eduardo Sasha, na época no Inter, para o Santos.

Sem dinheiro para investir em contratações, a direção do colorado está utilizando da criatividade para reforçar o grupo.

“Nós encontramos o clube em uma condição financeira que não nos permite fazer investimentos. É com muito critério e com as condições técnicas necessárias para que se adapte a nossa forma de jogar e ao elenco. Nós estamos trabalhando para achar soluções que caibam dentro deste contexto”, destacou o presidente colorado Alessandro Barcellos.

Além de um lateral esquerdo, os dirigentes do Inter também querem um zagueiro que atue pelo lado direito. Os nomes de Anderson Jesus, do América-MG, e Jemerson, do Corinthians, estão na lista de possíveis reforços.