Inter: Khalaili está fora de questão, a busca por um lateral direito continua. As casas de apostas apostam em Kayode, enquanto a tentação de Wesley ainda se mantém nas cotações

Depois de ver a contratação de Khalaili ir por água abaixo no último segundo (já que, conforme anunciado por Marotta, ele não obteve a aptidão esportiva), o que se soma ao “não” recebido da Atalanta em relação a Palestra, o Inter continua em busca de reforços para a lateral direita. E, segundo os analistas de apostas da Sisal, assim como no caso do lateral italiano que se transferiu para o Chelsea, os campeões da Itália poderiam voltar a considerar uma opção de cor azul: no topo da lista de cotas, de fato, está Kayode, cotado em 4,50. Olhando para o campeonato italiano, vale ficar de olho no nome de Norton-Cuffy, que deve deixar o Genoa: segundo os analistas da Goldbet, a saída do Grifone está cotada em 1,45, e quem sabe se o Inter não aproveita a oportunidade para tentar uma investida.





Ainda no campeonato italiano, a tentação de contratar Wesley continua viva para o Inter: aqui, a dificuldade da negociação aumenta, já que o brasileiro é uma peça valiosa da Roma de Gasperini, mas, com cotação de 12,00, certamente não é um nome a ser descartado. Da mesma forma, não se deve descartar a priori a ideia de um reforço vindo do exterior, que talvez combine experiência e custos contidos: quem se encaixa perfeitamente nesse perfil é Carvajal, que ficou sem clube após ter conquistado tudo com o Real Madrid e está em busca de novos desafios aos 34 anos; uma possibilidade em aberto também para a Inter, em uma aposta cotada a 4,50 vezes a aposta.