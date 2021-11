Inter já sabe pretensão salarial de Felipe Melo e projeta dois anos de contrato

De olho na temporada de 2022, a direção do Internacional já começa a analisar o mercado e projetar futuras contratações. A possibilidade de disputar a próxima Libertadores da América é real e vai fazer com que a direção do Colorado aumente o valor para reforçar o elenco. A ideia é buscar um ou dois jogadores mais experientes para aumentar a média de idade do time e dar mais experiência ao grupo.

Um dos nomes analisados pelos homens do futebol do Inter é o do experiente volante Felipe Melo, que está com o contrato acabando com o Palmeiras e vai ficar livre no final desta temporada.

Em março deste ano o Inter já havia feito uma sondagem sobre a possibilidade de Felipe Melo trocar o Allianz Parque pelo Beira-Rio, porém a conversa não evoluiu. De qualquer forma, ficou o desejo de uma possível retomada de negociação para um futuro próximo - que pode ser ainda este ano.

A direção do Inter vem monitorando a situação de Felipe Melo com o Palmeiras. Já sabe quanto ele ganha e quanto deseja ganhar, caso aceite a proposta colorada. O tempo de contrato oferecido pelo clube gaúcho é de dois anos, o que também teria agradado o volante palmeirense.

Entretanto, uma nova investida do Inter sobre Felipe Melo só deverá ocorrer após a decisão da Libertadores da América, entre Palmeiras e Flamengo, que acontece no próximo dia 27 de novembro, em Montevidéu.