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O zagueiro da Inter de Milão Manuel Akanji deixou a seleção da Suíça após um susto com lesão durante a pausa para jogos das seleções. O experiente defensor deve voltar imediatamente à Itália para passar por uma avaliação do departamento médico da Inter.

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Convocação para a seleção é interrompida

Akanji deixou oficialmente a concentração da seleção da Suíça antes do jogo de segunda-feira à noite contra a Escócia, pela Liga das Nações. O defensor recebeu permissão para voltar à Inter vários dias antes do previsto inicialmente, devido a preocupações com sua condição física.

O jogador de 31 anos foi peça importante para sua seleção na noite de sexta-feira e disputou os 90 minutos do empate por 0 a 0 fora de casa contra a Eslovênia.

Segundo informações da Sky Sport Italia, a decisão de liberar Akanji da seleção foi tomada por precaução. Embora vá perder o jogo contra os escoceses, seu retorno antecipado a Milão busca garantir que ele tenha o tempo de recuperação necessário no centro de treinamento do clube.

Peça fundamental da Inter

A notícia deve causar certa preocupação a Cristian Chivu, que tem contado muito com o ex-jogador do Manchester City nos primeiros meses da temporada 2026-27. Akanji se consolidou como presença quase constante na defesa da Inter, tendo começado como titular em 12 dos 15 jogos oficiais do clube em todas as competições.

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Sua importância para os campeões italianos fica evidente no tempo de jogo: até agora nesta temporada, apenas o goleiro Josep Martinez e o meio-campista Nicolo Barella atuaram por mais minutos pela equipe. Ele foi titular em nove dos 11 jogos da Inter na Serie A e começou jogando em três dos quatro confrontos do clube na Champions League.

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Foco se volta para a Atalanta

Apesar da preocupação atual, há otimismo na Inter de que Akanji, que chegou inicialmente ao clube por empréstimo em setembro de 2025 antes de se transferir em definitivo em julho de 2026, estará à disposição quando a equipe viajar a Bérgamo para enfrentar a Atalanta em 22 de novembro.

A Inter espera contar com o experiente defensor em plena forma enquanto segue firme na disputa pelo título. A equipe ocupa atualmente a segunda posição na Serie A, com 28 pontos, apenas um atrás da líder Lazio.

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Suíça busca encerrar campanha dominante em grande estilo

A Suíça lidera com folga o Grupo 1 da Liga B, com 13 pontos e uma vantagem de cinco sobre a segunda colocada, Eslovênia. Com o acesso à Liga A já garantido independentemente do resultado contra a Escócia, a seleção suíça tentará encerrar sua campanha em grande estilo, depois de ter vencido os escoceses por 3 a 0 no confronto anterior, em Glasgow.