Inter fecha com colombiano Juan Cuesta, mais um negócio do 'novo modelo' colorado

Trata-se de mais um negócio encabeçado por Gustavo Grossi, executivo ex-River Plate, contratado para reformular a base do clube

A direção do Inter confirmou nesta segunda-feira (3) a contratação do atacante colombiano Juan Manuel Cuesta, de 19 anos. O jogador chega em negociação com o Independiente Medellín, e assina contrato com o Inter até junho de 2022.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Esta contratação se enquadra no novo modelo de prospectar o mercado sul-americano em busca de jovens talentos que se destacam em seus clubes de origem e que venham para o Inter em busca de uma visibilidade maior e futuras transferências para o mercado europeu. É uma das principais ideias do executivo Gustavo Grossi , novo gerente executivo da base do clube, contratado para reformular os processos de captação e desenvolvimento de atletas do Colorado.

Gustavo Grossi dando entrevista coletiva pelo Internacional (FOTO: Divulgação/SC Internacional)

Como a negociação já estava em andamento há algumas semanas e o Inter já havia inscrito o jogador na lista provisória da Copa Libertadores , agora, com o negócio concretizado, Juan Cuesta está inscrito na lista definitiva do torneio continental e vestirá a camisa de número 50.

Na temporada 2020, Juan Cuesta atuou em 24 partidas pelo Independiente Medellín, marcando dois gols. O atacante tem 1,72m de altura, pesa 70 Kg e chuta com a perna direita.