Inter estuda antecipar compra de Bruno Méndez junto ao Corinthians

Considerado um dos principais reforços do Internacional na temporada de 2021, o zagueiro uruguaio Bruno Méndez vem despertando o interesse de clubes do exterior.



O defensor, que pertence ao Corinthians, está emprestado ao Inter até junho deste ano e a direção colorada já estuda abrir negociação para manter em definitivo Bruno Méndez no Beira-Rio.



Para exercer a opção de compra, estipulada em contrato, o Inter terá que desembolsar seis milhões de dólares, para adquirir 50% do vínculo econômico, parte que pertence ao clube paulista.



Com dinheiro em caixa após a venda do atacante Yuri Alberto, para o Zenit, da Rússia, a direção do Inter estuda propor pagamento à vista, desde que haja uma redução no valor estabelecido, ou tentar pagar de maneira parcelada os seis milhões de dólares.



Bruno Méndez é um atleta jovem, tem 22 anos, e com potencial para uma futura negociação com o futebol do exterior. O jogador tem perfil que a direção colorada procura para contratar de maneira definitiva.



Com a chegada do técnico Alexander Medina, que também é uruguaio, a aposta da direção é de que o futebol de Bruno Méndez cresça ainda mais, a ponto de ser convocado para defender a seleção do Uruguai, na próxima Copa do Mundo, o que iria valorizar ainda mais o defensor em uma futura negociação.