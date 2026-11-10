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Hakan Calhanoglu e a Inter iniciaram oficialmente as negociações para um novo contrato, com ambas as partes interessadas em chegar a um acordo antes do Natal. No entanto, o meio-campista turco e o clube da Serie A precisam superar obstáculos financeiros significativos antes de fechar o acordo.

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Negociações contratuais são iniciadas

A Inter e Calhanoglu abriram oficialmente negociações para um novo contrato no Giuseppe Meazza. Segundo relatos, ambas as partes querem prolongar a parceria bem-sucedida e evitar incertezas no futuro.

Segundo a La Gazzetta dello Sport, um acordo pode ser alcançado até o Natal. Antes disso, porém, os dois lados precisam chegar a um entendimento sobre as condições financeiras do meio-campista. O contrato atual do jogador de 32 anos vai até junho de 2027. Ele recebe cerca de € 6,5 milhões líquidos por temporada no clube italiano.

Frustrações na excursão de pré-temporada

As novas conversas ocorrem após um período de certa tensão entre o jogador e o clube. Durante a excursão de pré-temporada da Inter pela Austrália, em agosto, Calhanoglu manifestou publicamente sua surpresa com a falta de avanços em relação à renovação.

O meio-campista afirmou que continua profundamente ligado à Inter, à cidade de Milão e aos torcedores. Ainda assim, deixou claro que seu futuro a longo prazo está nas mãos do clube.

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Relatos indicavam que o jogador da seleção da Turquia estava cada vez mais preocupado com a possibilidade de não ser mais peça central no projeto de longo prazo da Inter. Isso apesar de contar com o forte apoio de Cristian Chivu e continuar sendo um jogador fundamental em campo.

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Obstáculos financeiros a superar

O principal obstáculo nas negociações atuais é financeiro. Calhanoglu busca um novo contrato de dois anos com salário compatível com o de um jogador de alto nível.

A Inter, por sua vez, procura reduzir a parcela fixa de sua folha salarial. A diretoria do clube é especialmente cautelosa quanto a oferecer um contrato longo e lucrativo a um jogador com mais de 30 anos.

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Além disso, Calhanoglu enfrentou problemas físicos recentemente. Esses pequenos contratempos por lesão acrescentaram outra dificuldade às avaliações financeiras do clube.

Em busca de um acordo crucial

Com as conversas oficialmente iniciadas, tanto o clube quanto o jogador terão de mostrar disposição para ceder. Será preciso encontrar um meio-termo para que Calhanoglu assine o contrato antes do período de festas de fim de ano. Até que um acordo seja fechado, porém, o futuro de Calhanoglu a longo prazo no Giuseppe Meazza segue indefinido. Os dois lados continuarão buscando condições favoráveis nas próximas semanas.