Inter 'esquece' Gre-Nal e tem ordem para usar jogadores pendurados contra o São Paulo

A lista de jogadores correndo o risco de suspensão por terceiro cartão amarelo aumentou para sete após o jogo contra o Corinthians

O técnico Diego Aguirre começou na manhã desta quarta-feira (27) a preparar o time do Inter para o confronto contra o São Paulo, no próximo domingo (31), no Estádio do Morumbi.

Para esta partida o Colorado terá três desfalques certos, o zagueiro Gabriel Mercado e o volante Rodrigo Dourado, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e o meia Patrick, expulso no empate contra o Corinthians, também terá que cumprir suspensão automática.

Por outro lado, o técnico Diego Aguirre contará com os retornos do zagueiro Bruno Méndez e do lateral direito Sarávia. O defensor volta de suspensão e o lateral foi liberado pelo departamento médico após ser preservado por apresentar um desgaste muscular.

Preocupação com os pendurados

Foto: Ricardo Duarte/Internacional/Divulgação

A lista de jogadores pendurados com dois cartões amarelos é extensa, ao todo, entre titulares e reservas, são sete atletas que se tomarem cartão amarelo contra o Tricolor paulista, ficarão de fora do clássico Gre-Nal, que será disputado no dia 6 de novembro, no Estádio Beira-Rio.

Mesmo correndo o risco de perder jogadores titulares para o Gre-Nal, a ordem no Beira-Rio é de não preservar ninguém na partida contra o São Paulo. A lista dos pendurados tem: Yuri Alberto, Moisés, Maurício, Sarávia, Boschilia e Zé Gabriel, além de Taison, que levou o segundo amarelo no jogo contra o Corinthians - Mercado e Dourado também foram punidos no último duelo, mas não estão no limite de cartões ainda.