Inter espera manter média de três gols por jogo para chegar à decisão do Gaúcho

Time colorado enfrenta o Juventude neste sábado (8), no estádio Beira-Rio, precisando vencer para chegar à final estadual

O Internacional está pronto para enfrentar o Juventude, no jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho neste sábado. No duelo de ida, o time colorado acabou sendo derrotado por 1 a 0. Agora, precisa vencer por dois gols ou mais de diferença para garantir presença na decisão. Se triunfar por um gol de diferença, independente do resultado, a decisão da vaga será nos pênaltis.

O que faz aumentar a confiança do torcedor colorado para reverter este quadro negativo é o fato de o Inter ter marcado 21 gols nos últimos sete compromissos, uma média de três gols por partida. Por sua vez, a defesa sofreu seis, média de menos de um gol por jogo.

“A nossa postura vai ser a mesma, de propor o jogo, manter a posse de bola e buscar o gol a todo o momento. A gente tem tudo para fazer um grande jogo, reverter esta situação e classificar para a final do campeonato”, destacou o meia colorado Maurício.

O que preocupa a torcida é que, desses sete jogos, o time colorado perdeu três: para o Grêmio, no clássico GreNal, para o Always Ready, na altitude de 3.600 metros de La Paz, e para o próprio Juventude, em um gramado de péssimas condições, no Estádio da Montanha dos Vinhedos.

“Analisamos os vídeos dos jogos do Juventude, e os nossos também, para ver o que a gente tem que melhorar”, disse Maurício.

Com exceção do GreNal, as demais derrotas foram justificadas mais pelas condições da altitude de La Paz e do gramado ruim do que pelo futebol apresentado.

Qual a escalação do Inter contra o Juventude?

Para o jogo deste sábado, no Estádio Beira-Rio, o técnico Miguel Ramirez não contará com o atacante Taison, que não chegou a tempo de ser inscrito no Campeonato Gaúcho. Outro desfalque é o meia Patrick , que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no primeiro jogo contra o Juventude e vai ficar por quatro semanas em recuperação.

Quem volta a ficar à disposição do técnico do Inter é o atacante chileno Carlos Palacios, que cumpriu suspensão na vitória contra o Olímpia-PAR, pela Libertadores. Palácios deve retomar a sua condição de titular.

O Internacional não conquista o Campeonato Estadual desde 2016, quando na decisão enfrentou o Juventude, vencendo os dois jogos: o primeiro por 1 a 0, em Caxias do Sul, e o segundo por 3 a 0, no Estádio Beira-Rio. O destaque do time colorado na ocasião era o goleiro Alisson que, após a conquista, foi vendido para a Roma.

Em 2017, o Inter voltou a decidir o estadual, mas acabou sendo derrotado na final pelo Novo Hamburgo. Já em 2018, o Internacional não chegou à final do Estadual, já que foi eliminado pelo Grêmio nas semifinais. O time gremista levou o título, superando o Brasil de Pelotas na decisão.

Foi em 2019 que o Inter decidiu o Campeonato Gaúcho pela última vez, mas acabou superado pelo Grêmio. Em 2020, o Internacional acabou sobrando da decisão e foi eliminado mais uma vez pelo grande rival, que ganhou o título em cima do Caxias.