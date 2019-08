Inter entra em agosto com obrigação de se provar longe do Beira-Rio

Dentre as próximas seis partidas do Colorado, cinco delas serão longe de casa - onde o retrospecto pelo Brasileirão tem sido pedra no sapato

O entra no mês de agosto ciente de que terá que superar grandes testes nas competições de mata-mata que disputa: enfrenta o pelas semifinais da Copa do , e o nas quartas de Libertadores. No Brasileirão, o desafio maior é o grande número de jogos fora de casa: serão três partidas longe do Beira-Rio e apenas duas em seus domínios.

Esta sequência terá início neste sábado (03), contra o , pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já pensando no jogo de ida do mata-mata nacional contra o Cruzeiro, quarta-feira (07), Odair Hellmann colocará em campo, às 19h, um time reserva no Maracanã. O elenco que viajou para o Rio de Janeiro, contudo, está recheado com 25 jogadores, já que os colorados permanecerão na Cidade Maravilhosa até a noite de segunda-feira, antes de viajarem para a capital mineira.

CHEGAMOS! O está no Rio de Janeiro para o confronto com o Fluminense marcado para este sábado. #VamoInter pic.twitter.com/DA741gny4B — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 2, 2019

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Considerando todas as competições, cinco dos próximos seis compromissos serão longe de casa. O momento mais delicado do mês promete ser entre os dias 17 e 24, quando o Inter terá três jogos fora – e , pelo Brasileirão, separados pelo duelo de volta das quartas de final da Libertadores contra o Flamengo. O torneio continental é justamente o bom exemplo da equipe gaúcha fora de casa, por conta dos resultados – duas vitórias e um empate. Já o Campeonato Brasileiro é o exemplo negativo.

Dentre os times da metade de cima da tabela, o Inter é o único que ainda não venceu na condição de visitante: em cinco jogos, somou quatro derrotas, fez apenas um gol e sofreu seis. Jogar longe do Beira-Rio, onde vem batendo recordes de público, tem sido um problema para o time de Odair Hellmann, que embora siga concentrado na Libertadores e , entrou na Séria A com o sonho de acabar com um jejum de títulos que já chegou a 40 anos desde a última conquista - 1979. Para isso, no entanto, o Colorado precisará entregar resultados melhores no campeonato. A missão já começa neste sábado.