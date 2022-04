Inter encaminha saída de Cuesta para o Botafogo e anuncia Vitão

O zagueiro Vitão, de 22 anos, é o novo reforço do Internacional. A direção fez o anúncio no final da tarde desta quinta-feira (07). O jogador, que pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, vem por empréstimo de três meses, prorrogável por mais seis meses se for do interesse do atleta e dos clubes envolvidos.

Formado nas categorias de base do Palmeiras, Vitão também foi presença frequente nas categorias de base da seleção Bbrasileira. Em 2019 o Palmeiras negociou o zagueiro por quatro milhões de euros para o Shakhtar. Na Ucrânia, o defensor acumulou experiência atuando no futebol europeu.

A contratação de Vitão pode facilitar a saída do zagueiro argentino Víctor Cuesta, que interessa ao Botafogo. O Alvinegro, que tem sido bem ativo no mercado de transferências, já procurou a direção do Colorado e pretende contratar o defensor por empréstimo até o final do ano.

⚠️📝 Zagueiro Vitão é mais um reforço do Inter para a temporada.



Bem-vindo! 🇦🇹 #VamoInter pic.twitter.com/s0pW0cOF20 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 7, 2022

A direção colorada aceita emprestar Víctor Cuesta, mas o Botafogo terá que pagar o salário de Cuesta na sua totalidade.

Alan Patrick deve ser o próximo

Além de Vitão, a direção colorada deve anunciar também o meia Alan Patrick, que assim como Vitão pertence ao Shakhtar e não quer mais permanecer no clube ucraniano.

Alan Patrick já atuou no colorado no ano de 2014, quando foi campeão Gaúcho tendo atuação destacada na competição. Entre Alan Patrick e Inter já está tudo acertado, faltando apenas a liberação do clube ucraniano.