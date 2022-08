Inter encaminha renovação de Mano Menezes até dezembro de 2023

Treinador já tem acordo verbal com o clube gaúcho e firmará compromisso até o fim do mandato de Alessandro Barcellos

O Internacional encaminhou a renovação do técnico Mano Menezes até dezembro de 2023, como soube a GOAL com uma fonte ligada à diretoria. O novo compromisso do treinador se encerrará ao término do mandato do presidente Alessandro Barcellos.

A assinatura do novo contrato deve acontecer até o início da próxima semana, quando as partes se reunirão para sacramentar o acordo. Clube e técnico têm um acordo verbal, restando apenas as partes burocráticas para a extensão de sua permanência.

O presidente do Internacional, Aessandro Barcellos, gostaria de contar com o técnico até o fim de seu mandato. Há muita animação com o trabalho feito por Mano Menezes no Beira-Rio durante a atual temporada. O clube iniciou as tratativas para a sua permanência em julho passado.

Mano Menezes chegou ao Inter em 19 de abril deste ano. No período, o técnico comandou o time por 30 partidas, com 14 vitórias, 12 empates e quatro derrotas. Sob o comando do técnico, a equipe fez 49 gols e sofreu 25. O Colorado ocupa a quinta posição do Campeonato Brasileiro com 42 pontos, oito a menos que o líder Palmeiras.