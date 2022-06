Inter e Corinthians discutem forma de pagamento e garantia em negócio por Bruno Méndez

Modelo de pagamento e garantias financeiras são entraves de negócio entre Timão e Inter

Corinthians e Internacional seguem em busca de soluções para fechar o negócio envolvendo Bruno Méndez. O empréstimo do jogador com a equipe do Sul do país se encerra no final deste mês.

De acordo com apuração da GOAL, o que separa o acerto no momento são questões financeiras: o modelo de pagamento proposto pelo Inter e uma garantia de pagamento cobrada pela diretoria do Timão.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Como já adiantado pela reportagem, o valor ofertado pelo Inter é diferente dos 6 milhões de dólares por 50% dos direitos previstos em contrato: R$ 15 milhões por 35% dos direitos econômicos do jogador. Com isso, o Timão seguiria com 35% de Méndez em uma futura venda.

Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (10), o gerente de futebol do Timão, Alessandro Nunes, revelou que as duas equipes estão próximas de um acordo. Além disso, o ex-atleta deixou claro que o negócio “só” depende do Inter.

“O valor está pré-estabelecido (6 milhões de dólares). Por contrato, mas nunca estabelecemos com o Inter que só negociaríamos por esse valor. Não estamos tratando desse número, mas, sim, de outro. Está nas mãos do Inter”, começou Alessandro.

Mais artigos abaixo

“Tem a intenção do Inter, que está próximo de chegar ao número que queremos. Se o Inter tem vontade, está por uma decisão muito simples deles. Temos a opção de compra, se for menor e decidirmos, será realizada. E o Bruno Méndez segue a vida dele. Nós já passamos nossa posição”, finalizou.

Na atual temporada, Bruno Méndez realizou 21 jogos pelo Internacional. Emprestado, fez seis jogos no Campeonato Brasileiro e não deve entrar em campo no torneio até que sua situação seja resolvida, já que existe o limite de sete partidas para poder atuar por outro clube.