Inter diz que "não houve bom senso dos adultos" em agressão a gremista no Gre-Nal

Mulher, acompanhada de uma criança, tinha uma camisa do Grêmio nas mãos e foi cercada por Colorados, que tentaram pegar a peça a força

O se manifestou nesse domingo (21), após uma torcedora do ser agredida no estádio Beira-Rio, no Grenal que terminou empatado por 1 a 1. De acordo com o presidente , "não houve bom senso dos adultos".

Após o apito final da partida, uma mulher, acompanhada de uma criança, estava com uma camisa do Grêmio e foi abordada por torcedores do Internacional que tentaram pegar a peça a força.

Mais artigos abaixo

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

As imagens - viralizadas na internet - mostram que a mulher foi empurrada pelos colorados e foi necessário a intervenção de um segurança do clube do Beira-Rio para controlar a situação.

Em nota publicada nas redes sociais publicada pelo presidente do Internacional, o clube gaúcho lamentou o episódio e afirmou que irá verificar a situação e tomará as medidas cabíveis.