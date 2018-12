Inter diz que Damião recebeu “proposta irrecusável do exterior” e desiste de renovação

Colorado disse ter feito todos os “esforços possíveis” para manter o centroavante no clube

Leandro Damião não seguirá no Internacional em 2019. Em nota oficial divulgada no começo da tarde desta terça-feira (11), o Colorado disse não ter entrado em acordo para manter o camisa 9 no clube em 2019.

A nota diz que Damião, que estava no Inter empresatdo pelo Santos até o final desta temporada, recebeu uma proposta "irrecusável" do exterior.

Confira abaixo a nota divulgada pelo Inter:

O Sport Club Internacional comunica que encerrou as negociações com o atleta Leandro Damião. O clube fez todos os esforços possíveis buscando a renovação de contrato do atacante, mas o mesmo comunicou que recebeu uma oferta irrecusável do exterior e não terá seu vínculo estendido.

A direção agradece toda dedicação e profissionalismo do jogador nas suas passagens pelo Inter e deseja sucesso no novo desafio.