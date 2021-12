Inter descarta contratação de Alef Manga, do Goiás: 'Boato espalhado pelo empresário'

Todo final de temporada no futebol brasileiro é marcado por uma série de especulações em relação a contratações dos clubes de futebol, negociações que geralmente acabam não se confirmando.

No caso do Internacional, o período de especulações e plantações de notícias iniciou antes do final do Campeonato Brasileiro. Alguns nomes de “possíveis reforços” já começaram a pipocar nas mídias sociais. Muitas vezes são postagens de torcedores fantasiados de jornalistas ou influencers querendo chamar a atenção com informações sem o mínimo de fundamento.

Em outros momentos, são os empresários de jogadores espalhando notícias sem procedência para colocar o atleta que ele representa em evidência na mídia.

No Colorado, a direção já descartou neste ano as contratações dos atacantes Alexandre Pato e Ricardo Goulart, e do lateral direito Willian. Todos ex-jogadores do próprio Internacional e que estão atuando no exterior, mas querem retornar para o futebol brasileiro e que em nenhum momento estiveram no radar dos dirigentes do clube.

A especulação no momento nos lados do Estádio Beira-Rio é a possível contratação do atacante Alef Manga, 27 anos, destaque do Goiás na Série B do último Campeonato Brasileiro.

Alef Manga pertence ao Volta Redonda-RJ e estava emprestado ao Esmeraldino. Foi goleador do clube e ajudou muito no retorno do Goiás para a elite do futebol nacional.

Porém o Goiás não vai exercer a compra do jogador, que agora fica livre para negociar com qualquer clube que esteja disposto a pagar R$1,3 milhão por 50% do seu vínculo econômico.

Questionados sobre a possibilidade de contratar Alef Manga, os dirigentes do Inter negaram qualquer tipo de negociação pelo atacante e falam que isto não passa de boatos que foram espalhados pelo empresário do jogador.

Recentemente foi divulgado que Alef Manga estaria negociando com o Botafogo, o próprio jogador teria revelado para torcedores que seria uma honra atuar na equipe da estrela solitária. Alef Manga e Botafogo já flertaram no início deste ano, após a disputa do Campeonato Carioca, quando o atacante teve atuação destacada pelo Volta Redonda.

Pelo lado colorado a única negociação que está em andamento no momento é a do volante Felipe Melo. O jogador já sabe do desejo do clube em contar com o seu futebol. Já tem até a proposta em mãos de quanto o Inter pode pagar em um contrato de dois anos, uma exigência do jogador para renovar com o Palmeiras ou para acertar com qualquer outro clube que queira contar com o seu futebol.