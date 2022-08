Inter de Milão x Villarreal: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Partida acontece neste sábado (6), em amistoso preparatório para a temporada 2022-23; veja como acompanhar na TV e na internet

Inter de Milão e Villarreal entram em campo neste sábado (6), em Pescara, a partir das 15h30 (de Brasília), em partida amistosa preparatória para a temporada 2022-23. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

As duas equipes terão este amistoso como o último teste antes do início de seus respectivos campeonatos nacionais, no final de semana seguinte.

Os dois times, aliás, fizeram uma série de amistosos nas últimas semanas. A Inter enfrentou Lugano, Mônaco, Lens e Lyon, tendo vencido um dos jogos, empatado dis e perdido um. Já o Villarreal jogou contra Sporting, PSV, Borussia Dortmund, Reims, Southampton, Fulham e Levante, vencendo cinco e empatando duas das partidas.

Prováveis escalações

Possível escalação da Inter de Milão: Onana; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Gagliardini, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro Martinez.

Possível escalação do Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan; Coquelin, Capoue, Parejo, Chukwueze; Pino, Gerard Moreno.

Desfalques da partida

Inter de Milão:

sem desfalques confirmados.

Villarrea:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Inter de Milão x Villarreal DATA Sábado, 6 de agosto de 2022 LOCAL Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia, Pescara - ITA HORÁRIO 15h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Inter de Milão

JOGO CAMPEONATO DATA Inter de Milão 2 x 2 Lyon Amistoso 30 de julho de 2022 Lens 1 x 0 Inter de Milão Amistoso 23 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Lecce x Inter de Milão Serie A italiana 13 de agosto de 2022 15h45 (de Brasília) Inter de Milão x Spezia Serie A italiana 20 de agosto de 2022 15h45 (de Brasília)

Villarreal

JOGO CAMPEONATO DATA Villarreal 3 x 1 Levante Amistoso 3 de julho de 2022 Fulham 1 x 1 Villarreal Amistoso 31 de julho de 2022

Próximas partidas