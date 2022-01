Defendendo a liderança, a Inter de Milão recebe o Venezia neste sábado (22), no San Siro, a partir das 14h (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Inter de Milão x Venezia DATA Sábado, 22 de janeiro de 2022 LOCAL San Siro, Milão - ITA HORÁRIO 14h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, na plataforma de streaming, vai transmitir o jogo deste sábado, em Milão. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A Inter de Milão entra em campo neste sábado defendendo a liderança da Serie A.

Os Nerazzurri têm apenas um desfalque para o duelo: Correa, com lesão na coxa. Já Brozovic retorna à equipe após cumprir suspensão.

Já o Venezia é o primeiro time fora da zona de rebaixamento e, para não ver a sua posição ameaçada, precisa somar pontos.

O técnico Paolo Zantti não terá Ebuehi, que está disputando a Copa Africana de Nações, enquanto Romero, Haps e Johnsen são dúvidas.

Provável escalação da Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martinez, Dzeko.

Provável escalação da Venezia: Romero; Ampadu, Ceccaroni, Caldara, Molinaro; Vacca, Cuisance, Crnigoj; Aramu, Okereke; Henry.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTER DE MILÃO

JOGO CAMPEONATO DATA Inter de Milão 3 x 2 Empoli Copa da Itália 19 de janeiro de 2022 Atalanta 0 x 0 Inter de Milão Serie A italiana 16 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Inter de Milão x Milan Serie A italiana 6 de fevereiro de 2022 A confirmar Napoli x Inter de Milão Serie A italiana 13 de fevereiro de 2022 A confirmar

VENEZIA

JOGO CAMPEONATO DATA Venezia 1 x 1 Empoli Serie A italiana 16 de janeiro de 2022 Empoli 1 x 5 Sassuolo Seria A italiana 9 de janeiro de 2022

Próximas partidas