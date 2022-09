Inter de Milão x Torino: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Italiano

Após duas derrotas consecutivas, Inter busca voltar a vencer neste sábado (10); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A Inter de Milão enfrenta o Torino no início da tarde deste sábado (10), às 13h (de Brasília), no San Siro, pela sexta rodada do Campeonato Italiano. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo na Espn 2, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Vindo de derrota para o Bayern de Munique por 2 a 0 na rodada de estreia da Champions League, a Inter busca a recuperação do Italiano. Até o momento, soma nove pontos, e vem de derrota para o Milan por 3 a 2 na última rodada do campeonato.

O técnico Simone Inzaghi deve optar novamente pela entrada do capitão Samir Handanovic e do meia Nicolo Barella.

No ataque, Edin Dzeko e Joaquin Correa brigam por uma vaga ao lado de Lautaro Martinez.

Do outro lado, o Torino, com 10 pontos, vem de vitória sobre o Lecce por 1 a 0 na última rodada do Italiano.

Desde a saída de Andrea Belotti para a Roma, a principal ameaça de gol do Torino vem de Nikola Vlasic, que já marcou três gols em cinco jogos disputados na temporada.

Em 176 jogos disputados entre as equipes, a Inter soma 75 vitórias, contra 49 do Torino, além de 52 empates. No último encontro, válido pela Serie A Italiana 2021/22, as equipes empataram por 1 a 1.

Escalações:

Escalação do provável INTER DE MILÃO: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Correa, Martinez.

Escalação do provável TORINO: Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Radonjic, Vlasic; Sanabria.

Desfalques

Inter de Milão

Romelu Lukaku, lesionado, segue como desfalque da Inter.

Torino

Aleksei Miranchuk e Samuele Ricci não entram em campo neste sábado.

Quando é?

• Data: 10 de setembro de 2022

• Horário: 13h (de Brasília)

• Local: San Siro - Milão, ITA

• Arbitragem: GIOVANNI AYROLDI (árbitro), DARIO CECCONI E FILIPPO BERCIGLI (assistentes), DANIELE DOVERI (quarto árbitro) e MARCO DI BELLO (AVAR)