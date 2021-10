Inter de Milão x Sheriff Tiraspol: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Times duelam nesta terça-feira (19), pela terceira rodada do grupo D da Champions League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em busca de sua primeira vitória, a Inter de Milão recebe o Sheriff no estádio San Siro, nesta terça-feira (19), às 16h (de Brasília), pela terceira rodada do grupo D da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do HBO Max, plataforma de streaming. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Inter de Milão x Sheriff DATA Terça-feira, 19 de outubro de 2021 LOCAL Estádio San Siro, Milão - ITA =HORÁRIO 16h (de Brasília)

A partida desta terça-feira será transmitida pelo HBO Max, plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na terceira posição da chave, a Inter de Milão entra em campo precisando de uma vitória para não se complicar na competição europeia.

Os Nerazzurri não poderão contar com Sensi e Brazao, lesionados. O time deve voltar a atuar com a formação 3-5-2, com Dzeko ao lado de Lautaro Martínez no ataque.

Com duas vitórias e na liderança do grupo D, o Sheriff quer continuar sendo a grande surpresa desta edição da Champions League.

A equipe não tem problemas para o duelo desta terça-feira e promete dar trabalho no San Siro.

Provável escalação do Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vecino, Brozovic, Barella, Dimarco; Martinez, Dzeko.

Provável escalação do Sheriff: Athanasiadis; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traore, Kolovos, Castaneda; Yaxshiboyev.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTER DE MILÃO

JOGO CAMPEONATO DATA Lazio 3 x 1 Inter de Milão Serie A italiana 16 de outubro de 2021 Sassuolo 1 x 2 Inter de Milão Serie A italiana 2 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Inter de Milão x Juventus Serie A italiana 24 de outubro de 2021 15h45 (de Brasília) Empoli x Inter de Milão Serie A italiana 27de outubro de 2021 15h45 (de Brasília)

SHERIFF

JOGO CAMPEONATO DATA Sheriff 4 x 0 Sfintul Gheorghe Campeonato Moldavo 16 de outubro de 2021 Milsami 0 x 1 Sheriff Campeonato Moldavo 2 de outubro de 2021

Próximas partidas