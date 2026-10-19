Inter de Milão x Shakhtar Donetsk pela Champions League: tudo o que você precisa saber sobre o jogo

Inter x Shakhtar Donetsk: detalhes da partida

Liga dos Campeões - Rodada 3 21 de out. de 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

Inter de Milão e FC Shakhtar Donetsk entram em campo em 21 de outubro de 2026, às 19h GMT (15h EST / 20h BST / 21h SAST).

Gigante italiano recebe campeão ucraniano em boa fase

A Inter de Milão recebe o FC Shakhtar Donetsk no icônico estádio San Siro pela terceira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. Depois de uma derrota dramática em um jogo de sete gols na segunda rodada, a equipe de Cristian Chivu tenta aproveitar o mando de campo para conquistar três pontos importantes em Milão. Para o Shakhtar Donetsk de Arda Turan, a viagem à Itália após três vitórias consecutivas em todas as competições é uma oportunidade de testar sua capacidade tática contra uma das principais equipes da Europa.

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A vitória de virada da Inter em Bolonha

A Inter de Milão chega confiante ao confronto de quarta-feira após vencer o Bologna fora de casa por 3 a 1 pela Serie A no sábado, 17 de outubro. Depois de sair atrás no placar, a equipe empatou com Marcus Thuram antes de Carlos Augusto, aos 68 minutos, e Ange-Yoan Bonny, aos 82, garantirem os três pontos no segundo tempo. A vitória no campeonato nacional marcou uma recuperação após a derrota por 4 a 3 para o Club Brugge na Champions League, em 13 de outubro, partida em que Marcus Thuram, Nicolò Barella e Federico Dimarco lideraram uma atuação ofensiva de 15 finalizações.

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A vitória europeia e a boa fase do Shakhtar no campeonato nacional

O Shakhtar Donetsk viaja a Milão cheio de confiança após conquistar três vitórias consecutivas. Depois de vencer o NK Veres Rivne por 3 a 0 em 9 de outubro, o campeão ucraniano conquistou uma importante vitória por 3 a 1 sobre o AEK Atenas pela Champions League, em um jogo realizado em Londres em 14 de outubro no qual foi o mandante. No sábado, 17 de outubro, venceu o FC Kolos Kovalivka por 2 a 1 no campeonato nacional, consolidando sua posição na liderança do Campeonato Ucraniano.

Notícias e elencos das equipes

Cristian Chivu comanda a Inter nesta partida. Até o momento, não há informações confirmadas sobre lesões ou suspensões, e as notícias sobre a equipe serão atualizadas mais perto do início do jogo.

Arda Turan comanda o Shakhtar Donetsk. Assim como no caso do time da casa, não foram fornecidos detalhes confirmados sobre o elenco ou lesões, e novas informações são esperadas antes da partida.

Momento das equipes

A Inter soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi a derrota por 4 a 3 para o Club Brugge na Champions League, após uma vitória por 3 a 0 sobre o Parma pela Serie A. Antes disso, a Inter venceu a Udinese por 5 a 3 no campeonato e empatou por 2 a 2 com a Roma. A equipe marcou 13 gols e sofreu nove nesses cinco jogos.

O Shakhtar Donetsk venceu quatro dos últimos cinco jogos e só deixou pontos pelo caminho no empate por 1 a 1 com o PSV Eindhoven pela Champions League. Seu resultado mais recente foi a vitória por 3 a 1 sobre o AEK Atenas na Champions League. A equipe também venceu o Veres Rivne por 3 a 0 no Campeonato Ucraniano. O Shakhtar marcou nove gols e sofreu dois nessa sequência de cinco partidas.

Histórico de confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes ocorreu pela Champions League em 24 de novembro de 2021, quando a Inter venceu por 2 a 0 no Giuseppe Meazza. Nos últimos cinco jogos registrados entre os clubes, a Inter tem o melhor retrospecto, incluindo uma vitória por 5 a 0 pela Liga Europa em 17 de agosto de 2020. Os outros três encontros terminaram empatados, todos por 0 a 0, nas fases de grupos da Champions League de 2020 e 2021.