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Inter de Milão x Shakhtar Donetsk pela Champions League: tudo o que você precisa saber sobre o jogo

Inter de Milão x Shakhtar Donetsk
Liga dos Campeões
Inter de Milão
Shakhtar Donetsk

Prévia completa do jogo entre Inter de Milão e FC Shakhtar Donetsk pela Champions League. Analisamos os resultados mais recentes das equipes em competições nacionais e europeias, o momento de cada uma e os principais pontos de atenção para o confronto da terceira rodada, nesta quarta-feira à noite, no estádio San Siro, em Milão.

Inter x Shakhtar Donetsk: detalhes da partida

crest
Liga dos Campeões - Rodada 3
Giuseppe Meazza

Inter de Milão e FC Shakhtar Donetsk entram em campo em 21 de outubro de 2026, às 19h GMT (15h EST / 20h BST / 21h SAST).

Gigante italiano recebe campeão ucraniano em boa fase

A Inter de Milão recebe o FC Shakhtar Donetsk no icônico estádio San Siro pela terceira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. Depois de uma derrota dramática em um jogo de sete gols na segunda rodada, a equipe de Cristian Chivu tenta aproveitar o mando de campo para conquistar três pontos importantes em Milão. Para o Shakhtar Donetsk de Arda Turan, a viagem à Itália após três vitórias consecutivas em todas as competições é uma oportunidade de testar sua capacidade tática contra uma das principais equipes da Europa.

Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

A vitória de virada da Inter em Bolonha

A Inter de Milão chega confiante ao confronto de quarta-feira após vencer o Bologna fora de casa por 3 a 1 pela Serie A no sábado, 17 de outubro. Depois de sair atrás no placar, a equipe empatou com Marcus Thuram antes de Carlos Augusto, aos 68 minutos, e Ange-Yoan Bonny, aos 82, garantirem os três pontos no segundo tempo. A vitória no campeonato nacional marcou uma recuperação após a derrota por 4 a 3 para o Club Brugge na Champions League, em 13 de outubro, partida em que Marcus Thuram, Nicolò Barella e Federico Dimarco lideraram uma atuação ofensiva de 15 finalizações.

FC Shakhtar Donetsk v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

A vitória europeia e a boa fase do Shakhtar no campeonato nacional

O Shakhtar Donetsk viaja a Milão cheio de confiança após conquistar três vitórias consecutivas. Depois de vencer o NK Veres Rivne por 3 a 0 em 9 de outubro, o campeão ucraniano conquistou uma importante vitória por 3 a 1 sobre o AEK Atenas pela Champions League, em um jogo realizado em Londres em 14 de outubro no qual foi o mandante. No sábado, 17 de outubro, venceu o FC Kolos Kovalivka por 2 a 1 no campeonato nacional, consolidando sua posição na liderança do Campeonato Ucraniano.

Notícias e elencos das equipes

Prováveis escalações de Inter de Milão x Shakhtar Donetsk

3-5-2
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
page.match.formation.title
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
4-1-4-1
J. MartinezJ. MartinezA. BastoniA. BastoniM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaP. ZielinskiP. ZielinskiH. CalhanogluH. CalhanogluF. DimarcoF. DimarcoM. ThuramM. ThuramA. BonnyA. BonnyD. RiznykD. RiznykV. TobiasV. TobiasM. MatviyenkoM. MatviyenkoV. BondarV. BondarP. HenriqueP. HenriqueA. SantanaA. SantanaNewertonNewertonO. OcheretkoO. OcheretkoPedrinhoPedrinhoM. GomesM. GomesKaua EliasKaua Elias
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
3-5-2
Inter de Milão

Time titular

Shakhtar Donetsk

Técnico

  • C. Chivu
  • A. Turan

Cristian Chivu comanda a Inter nesta partida. Até o momento, não há informações confirmadas sobre lesões ou suspensões, e as notícias sobre a equipe serão atualizadas mais perto do início do jogo.

Arda Turan comanda o Shakhtar Donetsk. Assim como no caso do time da casa, não foram fornecidos detalhes confirmados sobre o elenco ou lesões, e novas informações são esperadas antes da partida.

Momento das equipes

INT

INT - Sequência

ROM
E2-2
LUM
V2-0
PAR
V3-0
CLB
D3-4
BOL
V1-3
Gol marcado (sofrido)
13/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
SHK

SHK - Sequência

CHO
V2-0
LNZ
V3-0
VRI
V0-3
AEK
V3-1
KOL
V2-1
Gol marcado (sofrido)
13/2
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

A Inter soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi a derrota por 4 a 3 para o Club Brugge na Champions League, após uma vitória por 3 a 0 sobre o Parma pela Serie A. Antes disso, a Inter venceu a Udinese por 5 a 3 no campeonato e empatou por 2 a 2 com a Roma. A equipe marcou 13 gols e sofreu nove nesses cinco jogos.

O Shakhtar Donetsk venceu quatro dos últimos cinco jogos e só deixou pontos pelo caminho no empate por 1 a 1 com o PSV Eindhoven pela Champions League. Seu resultado mais recente foi a vitória por 3 a 1 sobre o AEK Atenas na Champions League. A equipe também venceu o Veres Rivne por 3 a 0 no Campeonato Ucraniano. O Shakhtar marcou nove gols e sofreu dois nessa sequência de cinco partidas.

Histórico de confrontos diretos

Confrontos

Inter de MilãoEmpateShakhtar Donetsk
2
3
0
Liga dos Campeões
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
2
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
FJ
Liga dos Campeões
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
0
FJ
Liga dos Campeões
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
0
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
FJ
Liga dos Campeões
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
0
FJ
Liga Europa
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
5
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
FJ
7Gols marcados0
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram0/5

O confronto mais recente entre as equipes ocorreu pela Champions League em 24 de novembro de 2021, quando a Inter venceu por 2 a 0 no Giuseppe Meazza. Nos últimos cinco jogos registrados entre os clubes, a Inter tem o melhor retrospecto, incluindo uma vitória por 5 a 0 pela Liga Europa em 17 de agosto de 2020. Os outros três encontros terminaram empatados, todos por 0 a 0, nas fases de grupos da Champions League de 2020 e 2021.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
2200103+76
V
V
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
StuttgartStuttgartSTU
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
BétisBétisBET
220064+26
V
V
10
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
211083+54
E
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
E
12
ComoComoCOM
210164+23
D
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
15
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
210132+13
V
D
16
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
V
D
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
D
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
D
V
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
AEK AthensAEK AthensAEK
210123-13
D
V
21
LeipzigLeipzigRBL
210124-23
V
D
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
24
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
210115-43
V
D
25
RomaRomaROM
201145-11
D
E
26
PSVPSVPSV
201112-11
D
E
27
VikingVikingVIK
201146-21
E
D
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
D
E
29
Inter de MilãoInter de MilãoINT
200246-20
D
D
30
PortoPortoPOR
200225-30
D
D
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
D
D
32
NapoliNapoliNAP
200214-30
D
D
33
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
D
D
Classificação às quartas de final

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