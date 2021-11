Inter de Milão x Shakhtar Donetsk: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

A Inter de Milão enfrenta o Shakhtar Donetsk nesta quarta-feira (24), no San Siro, às 14h45 (de Brasília), em duelo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do Canal Space, na TV fechada, e da HBO Max, novo serviço de streaming. Na GOAL você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

ONDE VAI PASSAR?

O Canal Space, na TV fechada, e a HBO Max, no streaming, transmitem o jogo desta quarta-feira. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

Qual o número do Space?

Por cabo:

NET: 154

NET HD: 654

VIVO TV HD: 649

TVN: 97

TVN HD: 497

ROMA CABO: 108

ROMA CABO HD: 608

TV ALPHAVILLE HD: 153

CABO: 306

TELECOM HD: 826

BVCi HD: 50

TCM HD: 101

Por satélite:

SKY: 110

SKY HD: 510

CLARO TV: 154

CLARO TV HD: 654

VIVO TV HD: 101

OI TV: 69

OI TV HD: 569

ALGAR TV: 557

ALGAR TV HD: 957

NOSSA TV: 34

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A Inter de Milão quer confirmar sua vaga no mata-mata da Champions League. Neste jogo, com uma vitória, a equipe tira todas as chances do Shakhtar de avançar para a próxima fase e até ficar sem uma vaga na Europa League. E, ainda assim, terá um confronto direto com o Real Madrid na última rodada.

Para o duelo, a equipe terá os desfalques de Stefan de Vrij e Alexis Sanchez, que estão machucados.

Do outro lado, o Shakhtar, precisa no melhor dos cenários conquistar uma vitória com muitos gols. Ainda assim, a equipe terá que torcer por, pelo menos, uma vaga na Europa League.

Já para este jogo, a equipe terá os desfalques de Lassina Traore, Ismaily e Junior Moraes, todos machucados.

Provável escalação da Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martínez e Correa.

Provável escalação do Shakhtar Donetsk: Trubin; Dodô, Bondar, Matvienko, Konoplia; Maycon, Antonio, Marlos; Tetê e Madryk, Fernando.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTER DE MILÃO

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 1 x 1 Inter de Milão Serie A Italiana 7 de novembro de 2021 Inter de Milão 3 x 2 Napoli Serie A Italiana 21 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Venezia x Inter de Milão Serie A Italiana 1 de dezembro de 2021 16h45 (de Brasília) Inter de Milão x Spezia Serie A Italiana 1 de dezembro de 2021 14h30 (de Brasília)

SHAKHTAR DONETSK

JOGO CAMPEONATO DATA Kovalivka 1 x 3 Shakhtar Donetsk Campeonato Ucraniano 7 de novembro de 2021 Shakhtar Donetsk 2 x 0 Rukh Vynnky Campeonato Ucraniano 20 de novembro de 2021

Próximas partidas