Inter de Milão x Sampdoria: onde assistir ao vivo, horário e informações da Serie A italiana 21/22

Inter de Milão e Sampdoria entram em campo na tarde deste domingo (22), no San Siro, às 13h (De Brasília), pela última rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Inter de Milão x Sampdoria DATA Domingo, 22 de maio de 2022 LOCAL San Siro, Milão - ITA HORÁRIO 13h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, na plataforma de streaming, vai transmitir o jogo deste domingo, no San Siro.

MAIS INFORMAÇÕES

Para ficar com o título italiano, a Inter de Milão, vice-líder, com 81 pontos, precisa vencer o jogo deste domingo, além de torcer por um tropeço do Milan (83) contra o Sassuolo.

Do outro lado, a Sampdoria não tem mais ambições na competição, já que garantiu permanência na primeira divisão.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

INTER DE MILÃO

JOGO CAMPEONATO DATA Cagliari 1 x 3 Inter Serie A 15 de maio de 2022 Juventus 2 x 4 Inter Copa da Itália 11 de maio de 2022

Próximas partidas

SAMPDORIA

JOGO CAMPEONATO DATA Sampdoria 4 x 1 Fiorentina Serie A italiana 16 de maio de 2022 Lazio 2 x 0 Sampdoria Serie A italiana 7 de maio de 2022

