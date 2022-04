Inter de Milão x Roma: onde assistir ao vivo, horário e informações do jogo da Serie A italiana 2021/22

Já na reta final da Serie A italiana, a Inter de Milão recebe a Roma neste sábado (23), no estádio Giuseppe Meazza, às 13h (de Brasília), pela 34ª rodada do campeonato italiano. A partida terá transmissão ao vivo no Star+.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Inter de Milão x Roma DATA Sábado, 23 de abril de 2022 LOCAL Giuseppe Meazza/San Siro - Milão, ITA HORÁRIO 13 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Simone Sozza

ONDE VAI PASSAR?

A plataforma de streaming Star+ vai transmitir o jogo deste sábado (23), no San Siro.

MAIS INFORMAÇÕES

A Internazionale duela ponto a ponto com o arquirrival Milan pela liderança do campeonato. Faltando poucas rodadas, a diferença entre os times de Milão é de dois pontos, mas a Inter tem um jogo a menos. Por isso, depende só de si mesma para alcançar e manter-se na liderança do certame.

Mais artigos abaixo

Já a Roma, de José Mourinho, atualmente ocupa a 5ª posição e não briga mais pelo título italiano. Seu objetivo é jogar alguma competição europeia na próxima temporada. A meta maior é a Liga dos Campeões, mas precisará tirar cinco pontos de diferença para a atual 4ª colocada Juventus.

Tanto Inter quanto a Roma estão invictas nos últimos cinco jogos. Cada um venceu três e empatou dois.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

INTER DE MILÃO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Spezia 1 x 3 Inter de Milão Serie A 15 de abril de 2022 Inter de Milão 3 x 0 Milan Copa da Itália 19 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bologna x Inter Serie A 27 de abril 15h15 (de Brasília) Udinese x Inter Serie A 1 de maio 13h (de Brasília)

ROMA

Últimas partidas (linkar calendário do time na GOAL)

JOGO CAMPEONATO DATA Roma 4 x 0 Bodo/Glimt Conference League 14 de abril de 2022 Napoli 1 x 1 Roma Serie A 18 de abril de 2022

Próximas partidas