Inter de Milão x Napoli: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Os Nerazzurri encaram mais um duelo pela Serie A tentando alcançar o Milan, líder da competição; veja onde acompanhar ao vivo na TV e na internet

Nesta quarta-feira (16), a recebe o , no Estádio Giuseppe Meazza, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Italiano, na tentativa de colar no Milan, atual líder da competição. A partida, que acontece às 16h45 (de Brasília), será transmitida pelo SporTV, na TV fechada. Na Goal, você poderá acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Inter de Milão x Napoli DATA Quarta-feira, 16 de dezembro de 2020 LOCAL Giuseppe Meazza - Milão, ITA HORÁRIO 16h45 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Massa

Assistentes: Meli e Alassio

Quarto árbitro: Fourneau

VAR: Calvarese

Assistentes VAR: Del Giovane

ONDE VAI PASSAR?



A Inter busca o triunfo em casa / Foto: Reprodução

A partida será transmitida pelo SporTV, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

INTER DE MILÃO

Para encostar de vez no , líder da , só a vitória interessa para a Inter de Milão, que ocupa a segunda posição na tabela. Porém, o adversário será complicado: o Napoli, que está apenas um ponto atrás da equipe de Antonio Conte.

Para o duelo, os Nerazzurri não poderão contar com Hakimi, Arturo Vidal e Alexis Sánchez, todos machucados. Porém, o clube terá dentro de campo sua poderosa dupla de ataque, formada por Lukaku e Lautaro Martínez.

Provável escalação da Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, De Vrij e Bastoni; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Barella e Young; Lukaku e Lautaro Martínez.

🆚 | NAPOLI



A fixture that has always had the very best players on display 🔝#InterNapoli pic.twitter.com/pz9Gcj0IAy — Inter (@Inter_en) December 15, 2020

NAPOLI

Do outro lado, o único desfalque do Napoli fica a cargo de Osimhen, também no departamento médico. Já para incomodar a forte defesa de Antonio Conte, o time de Gattuso aposta em seu veloz tridente ofensivo, com Lozano, Insigne e Mertens.

Provável escalação do Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz, Lozano, Zielinski e Insigne; Mertens.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTER DE MILÃO

JOGO CAMPEONATO DATA Inter de Milão 0 x 0 Liga dos Campeões 9 de dezembro de 2020 1 x 3 Inter de Milão Serie A 13 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Inter de Milão x Spezia Serie A 20 de dezembro de 2020 11h (de Brasília) Verona x Inter de Milão Serie A 23 de dezembro de 2020 14h30 (de Brasília)

NAPOLI

JOGO CAMPEONATO DATA Napoli 1 x 2 10 de dezembro de 2020 Napoli 2 x 1 Serie A 13 de dezembro de 2020

Próximas partidas