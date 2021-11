Inter de Milão x Napoli: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Disputa no topo da tabela. Neste domingo (21), às 14h (de Brasília), a Inter de Milão recebe o líder Napoli pela 13ª rodada da Serie A italiana. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Inter de Milão x Napoli DATA Domingo, 21 de novembro de 2021 LOCAL Giuseppe Meazza - Milão, ITA HORÁRIO 14h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paolo Valeri

Assistentes: Alessandro Giallatini e Fabio Preti

Quarto árbitro: Matteo Marchetti

VAR: Gianluca Aureliano

Auxiliar VAR: Salvatore Longo

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, em streaming, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com apenas uma derrota na Serie A, a Inter de Milão está na terceira posição na tabela de classificação, atrás apenas do Napoli, líder, e do Milan, vice. Ao todo, são 25 pontos para a equipe, que tem sete vitórias, quatro empates e uma derrota, mas são sete pontos de desvantagem em relação ao rival local.

Para o jogo, a Inter não deve ter Edin Dzeko, artilheiro do time. Além dele, Alexis Sanchez , Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez aparecem como dúvidas para o duelo.

Enquanto isso, invicto, o Napoli já tem 32 pontos nos 12 jogos disputados - são dez vitórias e dois empates, além de apenas quatro gols sofridos. Para o duelo, porém, os líderes podem ficar sem Diego Demme.

Provável escalação da Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Dimarco, Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Lautaro Martinez, Correa.

Provável escalação do Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui, Anguissa, Ruiz, Lozano, Zielinski, Insigne, Osimhen.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTER DE MILÃO

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 1 x 1 Inter de Milão Serie A 7 de novembro de 2021 Sheriff 1 x 3 Inter de Milão Liga dos Campeões 3 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Inter de Milão x Shakhtar Donetsk Liga dos Campeões 24 de novembro de 2021 14h45 (de Brasília) Venezia x Inter de Milão Serie A 27 de novembro de 2021 16h45 (de Brasília)

NAPOLI

JOGO CAMPEONATO DATA Napoli 1 x 1 Verona Serie A 7 de novembro de 2021 Légia Varsóvia 1 x 4 Napoli Liga Europa 4 de novembro de 2021

Próximas partidas