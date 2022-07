Inter de Milão x Monaco: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Partida acontece neste sábado (16), em amistoso preparatório para a temporada 2022-23; veja como acompanhar na TV e na internet

Inter de Milão e Monaco entram em campo neste sábado (16), em Ferrara, a partir das 15h30 (de Brasília), em partida amistosa preparatória para a temporada 2022-23. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 2, na TV fechada.

As equipes entram em campo querendo ajustar os seus ponteiros antes do início da temporada, que está prestes a começar.

De um lado, a Inter de Milão conta com o retorno de Lukaku, contratado junto ao Chelsea, enquanto do outro, o Monaco tem nomes conhecidos no futebol europeu, como Golovin, Ben Yedder, além do brasileiro Jean Lucas, que tem chance de iniciar entre os titulares.

Prováveis escalações

Possível escalação do Inter de Milão: Handanovic, Darmian, D'Ambrosio, Fontanarosa, Mkhitaryan, Asllani, Agoume, Bellanova, Goses, Martínez e Lukaku.

Possível escalação do Monaco: Majecki, Aguilar, Maripan, Badiashile, Jakobs, Jean Lucas, Matazo, Martins, Golovin, Volland e Ben Yedder.

Desfalques da partida

Inter de Milão:

sem desfalques confirmados.

Monaco:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Inter de Milão x Monaco DATA Sábado, 16 de julho de 2022 LOCAL Stadio Paolo Mazza, Ferrara - ITA HORÁRIO 15h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Atlético-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Lugano 1 x 4 Inter de Milão Amistoso 12 de julho de 2022 Inter de Milão 3 x 0 Sampdoria Serie A italiana 22 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Lens x Inter de Milão Amistoso 23 de julho de 2022 13h30 (de Brasília) Inter de Milão x Lyon Amistoso 30 de julho de 2022 15h30 (de Brasília)

Monaco

JOGO CAMPEONATO DATA Portimonense 0 x 2 Monaco Amistoso 9 de julho de 2022 Monaco 2 x 2 Austria Wien Amistoso 6 de julho de 2022

Próximas partidas