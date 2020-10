Inter de Milão x Milan: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Clássico de Milão agita a quarta rodada da Serie A; veja onde acompanhar na TV e na internet

A quarta rodada do Campeonato Italiano terá um clássico que promete ferver: e se enfrentam neste sábado (17), no San Siro, a partir das 13h (de Brasília). A partida será transmitida pela Band, na TV aberta, e pelo SporTV, no canal fechado. Na Goal você poderá acompanhar o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais artigos abaixo

Mais times

QUANDO É?

JOGO Inter de Milão x Milan DATA Sábado, 17 de outubro de 2020 LOCAL San Siro, Milão - HORÁRIO 13h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Reprodução)

A partida será transmitida pela Band, na TV aberta, e pelo SporTV, no canal fechado. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A Inter de Milão tem uma série de desfalques para o clássico deste sábado. Isso porque Milan Skriniar, Radja Nainggolan, Ashley Young, Roberto Gagliardini e Ionut Radu testaram positivo para covid-19, enquanto Matias Vecino está lesionado e Stefano Sensi está suspenso. O técnico Antonio Conti ficou com o elenco reduzido para o dérbi, mas mandará a campo o que tiver de melhor à sua disposição.

Do outro lado, o Milan está invicto na e quer seguir embalado na competição. Zlatan Ibrahimovic está de volta ao time, após cumprir a quarentena devido ao covid-19. No entanto, Musacchio, Conti, Rebic, Duarte, Gabbia seguem no departamento médico.

Back from international duty with the derby in sight 🔜



Nazionali al lavoro a Milanello: manca sempre meno a #InterMilan 🔜#SempreMilan pic.twitter.com/xnM2lQ2J3p — AC Milan (@acmilan) October 15, 2020

Provável escalação do Inter de Milão: Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Brozovic, Vidal, Barella, Perisic; R Lukaku, Lautaro Martinez.

Provável escalação do Milan: G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTER DE MILÃO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Inter de Milão Serie A 4 de outubro de 2020 Benevento 2 x 5 Inter de Milão 30 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Inter de Milão x B. Monchengladbach 21 de outubro de 2020 16h (de Brasília) x Inter de Milão Serie A 24 de outubro de 2020 13h (de Brasília)

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 3 x 0 Spezia Serie A 4 de outubro de 2020 Rio Ave 2 (8) x (9) 2 Milan 1 de outubro de 2020

Próximas partidas