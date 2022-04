Inter de Milão x Milan: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa da Itália 21/22

Inter de Milão e Milan fazem clássico nesta terça-feira (19), às 16h (de Brasília), no San Siro, pelo jogo de volta da semifinal da Copa da Itália. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Inter de Milão x Milan DATA Terça-feira, 19 de abril de 2022 LOCAL San Siro, Milão - ITA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, na internet, vai transmitir o jogo desta terça-feira (19), no San Siro. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Após empatarem por 0 a 0 no jogo de ida, quem vencer nesta terça-feira avança à grande decisão.

No Campeonato Italiano, o Milan é o líder, com 71 pontos, enquanto a Inter vem logo atrás, com 69.

O duelo no San Siro promete ser eletrizante!

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

MILAN

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 2 x 0 Genoa Italiano 15 de abril de 2022 Torino 0 x 0 Milan Italiano 10 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Lazio x Milan Italiano 24 de abril de 2022 15h45 (de Brasília) Milan x Fiorentina Italiano 1 de maio de 2022 A confirmar

INTER DE MILÃO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Spezia 1 x 3 Inter Italiano 15 de abril de 2022 Inter 2 x 0 Verona Italiano 9 de abril de 2022

