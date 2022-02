Inter de Milão x Milan: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Italiano 21/22

Descansados após duas semanas de treinamento, Inter de Milão e Milan prometem fazer um clássico agitado neste sábado (5), no San Siro, às 14h (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Italiano.

Líder da Serie A, a Inter de Milão não perde há 14 jogos e quer mais um triunfo para seguir firme na caminhada rumo a mais um título.

Já o Milan sabe que precisa ganhar o clássico para seguir na caça ao seu maior rival, além de permanecer na zona de classificação à próxima edição da Champions League.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

A Inter de Milão chega para o clássico com praticamente todo o elenco disponível.

As únicas baixas são Correa e Gosens, que se recuperam de lesões na coxa.

Já o Milan está em situação semelhante a do rival. Tomori e Ibrhaimovic, com problemas físicos, podem ficar fora do duelo, enquanto Rebic é dúvida. Kjaer, machucado, é desfalque certo.

Os rossoneri contam com o retorno de Franck Kessie, que estava disputando a Afcon.

Possível escalação do Inter de Milão: Danilo Fernandes; Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Djalma; Patrick, Rezende e Daniel; Marco Antônio, Raí Nascimento e Ronaldo César.

Possível escalação do Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud.

DESFALQUES

INTER DE MILÃO:

Correa e Gosens: lesionados

MILAN:

Kjar: lesionado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Inter de Milão e Milan será transmitido ao vivo pela ESPN, na tv fechada, e pelo Star+, na internet, neste sábado. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.