Inter de Milão x Liverpool: escalação, desfalques e mais do jogo pela Champions League 21/22

A bola vai rolar nesta quarta-feira (17) para Inter de Milão e Liverpool, no San Siro, em partida válida pelo duelo de ida das oitavas de final da Champions League, a partir das 17h (do horário de Brasília). O duelo promete, mais uma vez, agitar a competição.

A Inter de Milão precisa surpreender o Liverpool dentro de casa neste duelo de ida. Os Reds, por sua vez, com um ataque poderoso formado por Salah, Mané e Jota, querem levar um bom resultado na bagagem.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o duelo, Simone Inzaghi, técnico da Inter, não deve contar com Joaquin Correa e Robin Gosens, que estão machucados, enquanto Nicolo Barella cumpre suspensão. Ainda assim, o treinador deverá manter a mesma base do time nos últimos jogos, com Lautaro Martinez e Dzeko no ataque.

O Liverpool, de Jurgen Klopp, chega para este duelo empolgado e com todos os jogadores disponíveis. O técnico, porém, avalia escalar no time titular Jordan Henderson, que está voltando de lesão, enquanto Luis Díaz, contratado junto ao Porto, corre por fora para começar a partida.

Possível escalação da Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez e Dzeko.

Possível escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcântara; Mohamed Salah, Jota e Sadio Mané.

DESFALQUES

INTER DE MILÃO:

JOAQUIN CORREA: lesionado

ROBIN GOSENS: lesionado

NICOLO BARELLA: suspenso (cartão vermelho)

LIVERPOOL:

JORDAN HENDERSON: dúvida

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Inter de Milão e Liverpool será transmitido ao vivo pela TNT Sports, na TV fechada, e pelo HBO Max, no streaming, nesta quarta-feira (16). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.