Inter de Milão x Lazio: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico italiano neste domingo (14) é válido pela 22ª rodada da Serie A Tim; veja como acompanhar ao vivo na internet

Inter de Milão e Lazio fazem um dos jogos mais aguardados da 22ª rodada do Campeonato Italiano neste domingo (14), no estádio San Siro, a partir das 16h45 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo pelo Bandsports, na TV fechada, e no Estádio TNT Sports, por streaming. Na Goal você acompanha os lances em tempo real, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Inter de Milão x Lazio DATA Domingo, 14 de fevereiro de 2021 LOCAL Estádio San Siro - Milão, ITA HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Inter briga pela liderança do Campeonato Italiano (Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo do Bandsports, na TV fechada, e no Estádio TNT Sports, na internet via streaming. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

INTER DE MILÃO

Após a eliminação na Copa da Itália, a Inter segue viva no Campeonato Italiano. São dois pontos de diferença apenas para o líder Milan.

Provável escalação da Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Vidal, Brozovic; Martinez, Lukaku.

LAZIO

Uma vitória da Lazio colocaria o time de vez como uma das forças da Serie A para brigar por vaga na próxima Liga dos Campeões.

Provável escalação da Lazio: Pepe Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa e Immobile.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTER DE MILÃO

JOGO CAMPEONATO DATA Fiorentina 0 x 2 Inter de Milão Serie A 5 de fevereiro de 2021 Juventus 0 x 0 Inter de Milão Copa da Itália 9 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Milan x Inter de Milão Serie A 21 de fevereiro de 2021 11h (de Brasília) Inter de Milão x Genoa Serie A 28 de fevereiro de 2021 11h (de Brasília)

LAZIO

JOGO CAMPEONATO DATA Atalanta 1 x 3 Lazio Serie A 31 de janeiro de 2021 Lazio 1 x 0 Cagliari Serie A 7 de fevereiro de 2021

Próximas partidas