Inter de Milão x Lazio: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

A Inter de Milão enfrenta a Lazio neste domingo (9), às 16h45 (de Brasília), no San Siro, pela 21ª rodada do Campeonato Italiano nesta quinta-feira (6). A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports, na tv fechada, e do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Inter de Milão x Lazio DATA Domingo, 9 de janeiro de 2022 LOCAL San Siro - Roma, ITA HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Fox Sports, na tv fechada, e o Star+, plataforma de streaming, vão transmitir o duelo no San Siro. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando se manter na liderança do Campeonato Italiano, a Inter de Milão encara a Lazio neste domingo, no San Siro.

Para o clássico, o técnico Simone Inzaghiteve suas opçoes de ataque reforçadas após a recuperação de Dzeko. O craque testou negativo para a Covid-19 e está apto para entrar em campo alguns minutos.

Do outro lado, a Lazio, com 32 pontos, vem de duas vitórias e um empate na competição.

A única ausência da equipe é Akpro, que disputa a Copa das Nações.

Provável escalação da Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Correa, Martinez.

Provável escalação da Lazio: Strakosha; Marusic, Felipe, Radu, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Alberto; Pedro, Immobile, Anderson.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTER DE MILÃO

JOGO CAMPEONATO DATA Inter de Milão 1 x 0 Torino Campeonato Italiano 22 de dezembro de 2021 Bologna x Inter de Milão (suspenso) Campeonato Italiano 6 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Inter de Milão x Juventus Supercopa Italiana 12 de janeiro de 2022 17h (de Brasília) Atalanta x Inter de Milão Campeonato Italiano 16 de janeiro de 2022 16h45 (de Brasília)

LAZIO

JOGO CAMPEONATO DATA Venezia 1 x 3 Lazio Campeonato Italiano 22 de dezembro de 2021 Lazio 3 x 3 Empoli Campeonato Italiano 6 de janeiro de 2021

Próximas partidas