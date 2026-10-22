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Campeonato Italiano
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Giuseppe Meazza
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Inter de Milão x Fiorentina pela Serie A: Inter põe seu retrospecto no San Siro à prova contra uma Fiorentina resistente

Inter de Milão x Fiorentina
Campeonato Italiano
Inter de Milão
Fiorentina

Após uma vitória europeia suada por 1 a 0 sobre o Shakhtar Donetsk, a Inter de Cristian Chivu volta a campo pela Serie A, no San Siro, em busca de dar sequência à vitória de virada por 3 a 1 sobre o Bologna no campeonato nacional e fazer valer o mando de campo contra a Fiorentina.

Inter x Fiorentina: detalhes da partida

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Campeonato Italiano - Rodada 8
Giuseppe Meazza

A Inter de Milão recebe a ACF Fiorentina no domingo, 25 de outubro de 2026, às 19h45 GMT (15h45 EST / 20h45 BST / 21h45 SAST), pela oitava rodada da Serie A, no estádio San Siro.

Desgaste europeu antecede duelo de destaque da Serie A no domingo à noite

A Inter de Milão volta ao San Siro para um duelo de destaque no domingo à noite, embalada por duas vitórias consecutivas em competições diferentes. Depois de virar um jogo acirrado contra o Bologna e vencer por 3 a 1 na Serie A, a equipe de Cristian Chivu conquistou uma vitória crucial por 1 a 0 sobre o Shakhtar Donetsk na Champions League, na noite de quarta-feira, com um gol de Carlos Augusto no segundo tempo. Administrar o desgaste do elenco após terminar aquela intensa partida europeia com dez jogadores passa a ser a prioridade imediata, enquanto a Fiorentina de Paolo Vanoli chega descansada à Lombardia em busca de um resultado expressivo fora de casa.

Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

Duelo-chave: Marcus Thuram x Lucas Martínez Quarta

Peça fundamental do ataque em boa fase: Marcus Thuram segue como referência do ataque da Inter com suas arrancadas diretas, criando chances importantes e marcando no compromisso mais recente da equipe pelo campeonato nacional. Sua combinação com Ange-Yoan Bonny exige atenção constante.

Líder da defesa: O zagueiro argentino Lucas Martínez Quarta comanda o sistema defensivo da Fiorentina, com a missão de neutralizar as infiltrações diagonais de Thuram e vencer disputas aéreas decisivas dentro da área.

Análise tática e escalações prováveis

Inter de Milão (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny.

ACF Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodô, Martínez Quarta, Ranieri, Gosens; Mandragora, Cataldi, Bove; Colpani, Kean, Gudmundsson.

Panorama da partida: A Inter chega como ampla favorita em casa, apoiada na força de seu meio-campo e nas ultrapassagens do ala Federico Dimarco. Para surpreender, a Fiorentina depende de um esquema tático de Paolo Vanoli capaz de explorar qualquer desgaste físico ainda presente na linha defensiva da Inter após o esforço europeu no meio da semana.

ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Inter de Milão x Fiorentina

Técnico

  • C. Chivu

A Inter não conta com Curtis Jones e Lautaro Martinez por lesão, além de John Stones. Chivu terá de encontrar soluções no ataque sem seu capitão, embora a vitória por 3 a 1 sobre o Bologna tenha mostrado que o elenco tem profundidade para lidar com a ausência. As informações sobre a provável escalação serão confirmadas mais perto do início da partida.

A Fiorentina também enfrenta desfalques: Fabiano Parisi e Arthur Atta estão indisponíveis por lesão. Vanoli terá de encontrar uma alternativa sem os dois enquanto tenta montar uma equipe capaz de encerrar a má fase do clube no campeonato.

Momento das equipes

INT

INT - Sequência

LUM
V2-0
PAR
V3-0
CLB
D3-4
BOL
V1-3
SHK
V1-0
Gol marcado (sofrido)
12/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
FIO

FIO - Sequência

VEN
V2-4
PIS
V3-0
NAP
E1-1
GEN
D2-1
COM
D1-3
Gol marcado (sofrido)
10/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

A Inter soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições, com 13 gols marcados e nove sofridos. Sua partida mais recente foi a vitória por 3 a 1 fora de casa sobre o Bologna, pela Serie A, após a derrota por 4 a 3 para o Club Brugge na Champions League. Antes desse revés europeu, venceu o Parma por 3 a 0 no campeonato e empatou por 2 a 2 com a Roma, mostrando-se capaz tanto de conquistar vitórias com muitos gols quanto de sofrer tropeços frustrantes.

Os últimos cinco jogos da Fiorentina revelam um cenário mais difícil, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. O resultado mais recente foi a derrota por 1 a 3 em casa para o Como, pela Serie A, depois de perder por 2 a 1 para o Genoa. Nesse período, venceu o Venezia por 4 a 2 fora de casa e o Pisa por 3 a 0 na Coppa Italia, além de empatar por 1 a 1 com o Napoli. A sequência mostra lampejos de qualidade, mas falta de regularidade.

Histórico do confronto

Confrontos

Inter de MilãoEmpateFiorentina
3
1
1
Campeonato Italiano
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
1
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
1
FJ
Campeonato Italiano
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
3
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
0
FJ
Campeonato Italiano
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
2
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
1
FJ
Campeonato Italiano
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
3
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
0
FJ
Campeonato Italiano
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
0
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
1
FJ
7Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O encontro mais recente entre as duas equipes terminou em 1 a 1, quando a Fiorentina recebeu a Inter pela Serie A em março de 2026. Nos últimos cinco confrontos registrados entre elas pela Serie A, a Inter tem o melhor retrospecto, incluindo uma vitória por 3 a 0 no San Siro em outubro de 2025 e outra por 2 a 1 em casa em fevereiro de 2025. A única vitória da Fiorentina nessa sequência veio também por 3 a 0, em casa, em fevereiro de 2025. O histórico inclui ainda uma derrota por 0 a 1 no Franchi em janeiro de 2024. A Inter geralmente levou a melhor nos encontros recentes, embora o confronto direto mostre que a Fiorentina é capaz de conseguir grandes resultados quando as circunstâncias são favoráveis.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Inter de MilãoInter de MilãoINT
7610219+1219
V
V
E
V
V
2
LazioLazioLAZ
7610144+1019
V
V
V
E
V
3
RomaRomaROM
7520163+1317
V
E
E
V
V
4
MilanMilanMIL
7430147+715
V
E
V
E
E
5
ComoComoCOM
7421127+514
V
E
D
V
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
V
D
V
E
V
7
CagliariCagliariCGL
741267-113
D
E
V
V
V
8
JuventusJuventusJUV
732298+111
D
E
V
D
E
9
NapoliNapoliNAP
7313107+310
D
V
E
V
D
10
TorinoTorinoTOR
7313109+110
V
V
E
D
V
11
AtalantaAtalantaATA
73041011-19
D
V
D
D
D
12
LecceLecceLEC
7304912-39
V
D
D
V
D
13
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
D
E
D
V
E
14
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
72141315-27
V
D
V
D
E
15
BolognaBolognaBOL
7124610-45
D
V
E
D
E
16
UdineseUdineseUDI
7115916-74
D
D
D
D
D
17
GenoaGenoaGEN
7115513-84
D
V
D
E
D
18
FiorentinaFiorentinaFIO
7115817-94
D
D
E
V
D
19
ParmaParmaPAR
7115413-94
D
D
V
D
E
20
VeneziaVeneziaVEN
7106616-103
V
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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