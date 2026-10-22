Inter x Fiorentina: detalhes da partida
A Inter de Milão recebe a ACF Fiorentina no domingo, 25 de outubro de 2026, às 19h45 GMT (15h45 EST / 20h45 BST / 21h45 SAST), pela oitava rodada da Serie A, no estádio San Siro.
Desgaste europeu antecede duelo de destaque da Serie A no domingo à noite
A Inter de Milão volta ao San Siro para um duelo de destaque no domingo à noite, embalada por duas vitórias consecutivas em competições diferentes. Depois de virar um jogo acirrado contra o Bologna e vencer por 3 a 1 na Serie A, a equipe de Cristian Chivu conquistou uma vitória crucial por 1 a 0 sobre o Shakhtar Donetsk na Champions League, na noite de quarta-feira, com um gol de Carlos Augusto no segundo tempo. Administrar o desgaste do elenco após terminar aquela intensa partida europeia com dez jogadores passa a ser a prioridade imediata, enquanto a Fiorentina de Paolo Vanoli chega descansada à Lombardia em busca de um resultado expressivo fora de casa.
Duelo-chave: Marcus Thuram x Lucas Martínez Quarta
Peça fundamental do ataque em boa fase: Marcus Thuram segue como referência do ataque da Inter com suas arrancadas diretas, criando chances importantes e marcando no compromisso mais recente da equipe pelo campeonato nacional. Sua combinação com Ange-Yoan Bonny exige atenção constante.
Líder da defesa: O zagueiro argentino Lucas Martínez Quarta comanda o sistema defensivo da Fiorentina, com a missão de neutralizar as infiltrações diagonais de Thuram e vencer disputas aéreas decisivas dentro da área.
Análise tática e escalações prováveis
Inter de Milão (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny.
ACF Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodô, Martínez Quarta, Ranieri, Gosens; Mandragora, Cataldi, Bove; Colpani, Kean, Gudmundsson.
Panorama da partida: A Inter chega como ampla favorita em casa, apoiada na força de seu meio-campo e nas ultrapassagens do ala Federico Dimarco. Para surpreender, a Fiorentina depende de um esquema tático de Paolo Vanoli capaz de explorar qualquer desgaste físico ainda presente na linha defensiva da Inter após o esforço europeu no meio da semana.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Inter de Milão x Fiorentina
Técnico
- C. Chivu
A Inter não conta com Curtis Jones e Lautaro Martinez por lesão, além de John Stones. Chivu terá de encontrar soluções no ataque sem seu capitão, embora a vitória por 3 a 1 sobre o Bologna tenha mostrado que o elenco tem profundidade para lidar com a ausência. As informações sobre a provável escalação serão confirmadas mais perto do início da partida.
A Fiorentina também enfrenta desfalques: Fabiano Parisi e Arthur Atta estão indisponíveis por lesão. Vanoli terá de encontrar uma alternativa sem os dois enquanto tenta montar uma equipe capaz de encerrar a má fase do clube no campeonato.
Momento das equipes
A Inter soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições, com 13 gols marcados e nove sofridos. Sua partida mais recente foi a vitória por 3 a 1 fora de casa sobre o Bologna, pela Serie A, após a derrota por 4 a 3 para o Club Brugge na Champions League. Antes desse revés europeu, venceu o Parma por 3 a 0 no campeonato e empatou por 2 a 2 com a Roma, mostrando-se capaz tanto de conquistar vitórias com muitos gols quanto de sofrer tropeços frustrantes.
Os últimos cinco jogos da Fiorentina revelam um cenário mais difícil, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. O resultado mais recente foi a derrota por 1 a 3 em casa para o Como, pela Serie A, depois de perder por 2 a 1 para o Genoa. Nesse período, venceu o Venezia por 4 a 2 fora de casa e o Pisa por 3 a 0 na Coppa Italia, além de empatar por 1 a 1 com o Napoli. A sequência mostra lampejos de qualidade, mas falta de regularidade.
Histórico do confronto
Confrontos
O encontro mais recente entre as duas equipes terminou em 1 a 1, quando a Fiorentina recebeu a Inter pela Serie A em março de 2026. Nos últimos cinco confrontos registrados entre elas pela Serie A, a Inter tem o melhor retrospecto, incluindo uma vitória por 3 a 0 no San Siro em outubro de 2025 e outra por 2 a 1 em casa em fevereiro de 2025. A única vitória da Fiorentina nessa sequência veio também por 3 a 0, em casa, em fevereiro de 2025. O histórico inclui ainda uma derrota por 0 a 1 no Franchi em janeiro de 2024. A Inter geralmente levou a melhor nos encontros recentes, embora o confronto direto mostre que a Fiorentina é capaz de conseguir grandes resultados quando as circunstâncias são favoráveis.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|6
|1
|0
|21
|9
|+12
|19
V
V
E
V
V
|2
|7
|6
|1
|0
|14
|4
|+10
|19
V
V
V
E
V
|3
|7
|5
|2
|0
|16
|3
|+13
|17
V
E
E
V
V
|4
|7
|4
|3
|0
|14
|7
|+7
|15
V
E
V
E
E
|5
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|+5
|14
V
E
D
V
V
|6
|7
|4
|1
|2
|13
|9
|+4
|13
V
D
V
E
V
|7
|7
|4
|1
|2
|6
|7
|-1
|13
D
E
V
V
V
|8
|7
|3
|2
|2
|9
|8
|+1
|11
D
E
V
D
E
|9
|7
|3
|1
|3
|10
|7
|+3
|10
D
V
E
V
D
|10
|7
|3
|1
|3
|10
|9
|+1
|10
V
V
E
D
V
|11
|7
|3
|0
|4
|10
|11
|-1
|9
D
V
D
D
D
|12
|7
|3
|0
|4
|9
|12
|-3
|9
V
D
D
V
D
|13
|7
|2
|2
|3
|12
|14
|-2
|8
D
E
D
V
E
|14
|7
|2
|1
|4
|13
|15
|-2
|7
V
D
V
D
E
|15
|7
|1
|2
|4
|6
|10
|-4
|5
D
V
E
D
E
|16
|7
|1
|1
|5
|9
|16
|-7
|4
D
D
D
D
D
|17
|7
|1
|1
|5
|5
|13
|-8
|4
D
V
D
E
D
|18
|7
|1
|1
|5
|8
|17
|-9
|4
D
D
E
V
D
|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
D
D
V
D
E
|20
|7
|1
|0
|6
|6
|16
|-10
|3
V
D
D
D
D