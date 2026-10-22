Inter x Fiorentina: detalhes da partida

Campeonato Italiano - Rodada 8 25 de out. de 2026 - 07:30 Giuseppe Meazza

A Inter de Milão recebe a ACF Fiorentina no domingo, 25 de outubro de 2026, às 19h45 GMT (15h45 EST / 20h45 BST / 21h45 SAST), pela oitava rodada da Serie A, no estádio San Siro.

Desgaste europeu antecede duelo de destaque da Serie A no domingo à noite

A Inter de Milão volta ao San Siro para um duelo de destaque no domingo à noite, embalada por duas vitórias consecutivas em competições diferentes. Depois de virar um jogo acirrado contra o Bologna e vencer por 3 a 1 na Serie A, a equipe de Cristian Chivu conquistou uma vitória crucial por 1 a 0 sobre o Shakhtar Donetsk na Champions League, na noite de quarta-feira, com um gol de Carlos Augusto no segundo tempo. Administrar o desgaste do elenco após terminar aquela intensa partida europeia com dez jogadores passa a ser a prioridade imediata, enquanto a Fiorentina de Paolo Vanoli chega descansada à Lombardia em busca de um resultado expressivo fora de casa.

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Duelo-chave: Marcus Thuram x Lucas Martínez Quarta

Peça fundamental do ataque em boa fase: Marcus Thuram segue como referência do ataque da Inter com suas arrancadas diretas, criando chances importantes e marcando no compromisso mais recente da equipe pelo campeonato nacional. Sua combinação com Ange-Yoan Bonny exige atenção constante.

Líder da defesa: O zagueiro argentino Lucas Martínez Quarta comanda o sistema defensivo da Fiorentina, com a missão de neutralizar as infiltrações diagonais de Thuram e vencer disputas aéreas decisivas dentro da área.

Análise tática e escalações prováveis

Inter de Milão (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny.

ACF Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodô, Martínez Quarta, Ranieri, Gosens; Mandragora, Cataldi, Bove; Colpani, Kean, Gudmundsson.

Panorama da partida: A Inter chega como ampla favorita em casa, apoiada na força de seu meio-campo e nas ultrapassagens do ala Federico Dimarco. Para surpreender, a Fiorentina depende de um esquema tático de Paolo Vanoli capaz de explorar qualquer desgaste físico ainda presente na linha defensiva da Inter após o esforço europeu no meio da semana.

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Notícias das equipes e elencos

A Inter não conta com Curtis Jones e Lautaro Martinez por lesão, além de John Stones. Chivu terá de encontrar soluções no ataque sem seu capitão, embora a vitória por 3 a 1 sobre o Bologna tenha mostrado que o elenco tem profundidade para lidar com a ausência. As informações sobre a provável escalação serão confirmadas mais perto do início da partida.

A Fiorentina também enfrenta desfalques: Fabiano Parisi e Arthur Atta estão indisponíveis por lesão. Vanoli terá de encontrar uma alternativa sem os dois enquanto tenta montar uma equipe capaz de encerrar a má fase do clube no campeonato.

Momento das equipes

A Inter soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições, com 13 gols marcados e nove sofridos. Sua partida mais recente foi a vitória por 3 a 1 fora de casa sobre o Bologna, pela Serie A, após a derrota por 4 a 3 para o Club Brugge na Champions League. Antes desse revés europeu, venceu o Parma por 3 a 0 no campeonato e empatou por 2 a 2 com a Roma, mostrando-se capaz tanto de conquistar vitórias com muitos gols quanto de sofrer tropeços frustrantes.

Os últimos cinco jogos da Fiorentina revelam um cenário mais difícil, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. O resultado mais recente foi a derrota por 1 a 3 em casa para o Como, pela Serie A, depois de perder por 2 a 1 para o Genoa. Nesse período, venceu o Venezia por 4 a 2 fora de casa e o Pisa por 3 a 0 na Coppa Italia, além de empatar por 1 a 1 com o Napoli. A sequência mostra lampejos de qualidade, mas falta de regularidade.

Histórico do confronto

O encontro mais recente entre as duas equipes terminou em 1 a 1, quando a Fiorentina recebeu a Inter pela Serie A em março de 2026. Nos últimos cinco confrontos registrados entre elas pela Serie A, a Inter tem o melhor retrospecto, incluindo uma vitória por 3 a 0 no San Siro em outubro de 2025 e outra por 2 a 1 em casa em fevereiro de 2025. A única vitória da Fiorentina nessa sequência veio também por 3 a 0, em casa, em fevereiro de 2025. O histórico inclui ainda uma derrota por 0 a 1 no Franchi em janeiro de 2024. A Inter geralmente levou a melhor nos encontros recentes, embora o confronto direto mostre que a Fiorentina é capaz de conseguir grandes resultados quando as circunstâncias são favoráveis.